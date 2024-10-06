Майже ровесниця Всесвіту: у космосі знайшли гігантську чорну діру, як вона виглядає (фото)

Ця Чорна дірка в кілька разів важча за Сонце

Дослідники Європейського космічного агентства (ESA) виявили в Космосі ще одну Чорну дірку, яка за своїми параметрами в мільярди разів важча за Сонце.

Про це повідомляється на сторінці агентства у Instagram. Вчені виявили Чорну дірку за допомогою космічного телескопа "Габбл". За даними досліджень, ці дірки були виявлені в галактиках, які існували лише через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

Крім того, вони дають уявлення про те, як з’явилися Чорні дірки більшого розміру.

Ось так виглядають ці Чорні дірки за допомогою телескопа. Дане дослідження допоможе людству краще зрозуміти еволюцію галактик та формування цих колосальних космічних гігантів.

Космічний телескоп "Габбл", являє собою спорудження циліндричної форми довжиною 13,3 м, коло якого становить 4,3 м. Він знаходиться на орбіті з 1990 року: за його допомогою можна побачити 265 тисяч галактик, що утворилися за період від 13,3 мільярда до 500 мільйонів років тому.

Даний телескоп знаходиться на відстані приблизно 569 кілометрів від орбіти Землі, оберт навколо нашої планети здійснює приблизно за 1.5 години.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вчені нещодавно знайшли пояснення ще одній загадці Сонячної системи. Так вони висловили думку, що невловима Планета 9 може виявитися не більше ніж помилкою в розрахунках.