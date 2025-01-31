Трамп впровадить мита у 25% проти Китаю, Канади та Мексики: названо приблизні терміни

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що виконає погрозу запровадити тарифи у розмірі 25% на весь імпорт з Канади та Мексики та Китаю. Причиною він назвав потік наркотичного засобу фентанілу, який виготовляється у Мексиці з китайської сировини, а також великий торгівельний дефіцит.

Про це повідомило видання Bloomberg. Трамп заявив, що зростання тарифів на 25% – це мінімальна величина, додавши, що тарифний рівень на імпорт з вказаних трьох країн "може зростати, а може і не зростати з часом".

Як причини впровадження тарифів, Трамп зазначив, що є кілька причин: перша – мігранти, які нелегально потрапляють через США у Мексику, друга – наркотики, якими займаються мексиканські картелі, а третя – субсидії, які США надають Канаді та Мексиці. Втім, нафту Трамп може звільнити від мит на імпорт – він заявив про це, зазначивши, що прийме відповідне рішення до 31 січня.

Президент США також підкреслив, що продовжить запроваджувати мита на імпортні товари з Китаю. Розмір мит він не уточнив, хоча раніше говорив про 10%. Трамп зазначив, що Пекін не виконав обіцянку, яку раніше надавав Сполученим Штатам – припинити потрапляння в США фентанілу та інших хімічних речовин, які використовуються для виготовлення смертельних наркотиків.

Нагадаємо, під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що використовуватиме мита для підвищення доходів, скорочення торговельного дефіциту Америки та повернення промисловості до країни. Він обіцяв стягувати від 10 до 20% з усіх товарів, що імпортуються, а також встановити мита до 60% для Китаю. Після перемоги на виборах у листопаді він також пригрозив запровадити 25-відсотковий податок на товари з Канади та Мексики – двох найбільших торгових партнерів США.