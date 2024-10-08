Пик приходится на 8 октября: как можно увидеть метеоритный дождь Дракониды и чем он известен (видео)

Для наблюдения не требуются специальные приборы

Метеорный поток Дракониды — это ежегодное событие, которое обычно происходит с 6 по 10 октября, а его пик над Украиной ожидается с 8 на 9 октября. Дракониды связаны с периодической кометой 21P/Джакобини-Циннера, именно ее частицы образуют метеоры.

Дракониды лучше всего наблюдать в вечерние часы, а не ранним утром, что является уникальной характеристикой по сравнению с большинством метеорных потоков. Нужно найти темное место подальше от городских огней и дать глазам примерно 15 минут привыкнуть к темноте. Метеоры можно увидеть невооруженным глазом, не требуются телескопы или бинокли. Лучше всего делать это лежа на спине, чтобы видеть как можно больше неба. Ориентироваться следует на северную часть неба.

В этом году дракониды не будут слишком активными — около пяти метеоров в час, но в прошлом фиксировались метеорные штормы. В 1933 и 1946 годах наблюдатели сообщали о тысячах метеоров в час. Продлится проход кометы в целом до 10 октября, поэтому и на следующую ночь можно будет увидеть одиночные метеоры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полярное сияние снова досталось Украине. Его видели в двух областях. Причиной послужила сильная магнитная буря.