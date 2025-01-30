Винних у зливі "слів" Буданова з закритої зустрічі покарають? СБУ вже взялась за справу

Спецслужби з’ясовуватимуть усі деталі, зазначив нардеп

Служба безпеки України відкрила провадження за фактом витоку інформації, а саме — нібито слів начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова про "загрозу існуванню України".

Про це в ефірі на YouTube-каналі журналістки Наталі Мосейчук заявив народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, відповідне відомство робить все правильно, а всі винні мають покарати.

Депутат додав, що йдеться про питання державної важливості — сюди також належать життя людей.

"Правильно зробили, що порушили кримінальну справу. Нехай розбираються, щоб більше таких ситуацій не було", — заявив Костенко.

Що було до цього

Нещодавно в парламенті України відбулася закрита зустріч, на якій був присутній начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За даними журналістів сайту "Українська правда", Буданов озвучив сумний прогноз щодо долі нашої країни у разі, якщо не буде перемовин щодо припинення війни у найближчі місяці.

Пізніше начальник ГУР вирішив оригінально прокоментувати нібито сказані ним слова. Він розповів короткий анекдот.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі 22 січня Володимир Зеленський повторив, що для початку справедливого діалогу росіяни мають повернутися до кордонів 2022 року.