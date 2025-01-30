Чемпіони світу з фігурного катання Шишкова та Наумов загинули в авіатрощі в США

Знамениті фігуристи загинули у Вашингтоні

В авіакатастрофі у Вашингтоні (США) загинули шестеро фігуристів та двоє тренерів — чемпіони світу у парному катанні 1994 року Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Син славнозвісних спортсменів Максим Наумов не був на цьому борту.

Про це заявив директор спортивного клубу американського міста Бостон Дуг Зегібе, передає Р-Спорт. За його словами, загинули також шестеро чинних фігуристів клубу.

"Шість — це жахлива кількість для нас, але ми щасливі й вдячні, що їх було не більше шести. Це буде мати далекосяжні наслідки для нашої спільноти фігуристів", — заявив Зегібе.

52-річна Шишкова та 55-річний Наумов є переможцями чемпіонату світу 1994 року у парному катанні у складі збірної РФ. Також на їхньому рахунку "срібло" та 4 "бронзи" на рівні чемпіонатів Європи. Крім того, вони перемагали у фіналі Гран-прі Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) сезону-1995/96. Додамо, що Євгенія та Вадим на зимовій Олімпіаді-1992 стали п’ятими, а на Іграх-1994 – четвертими.

Виступ Шишкової та Наумова на чемпіонаті світу-1994

Після завершення кар’єри Шишкова та Наумов перейшли на тренерську роботу, проживали у США з 1998 року. Їхній 23-річний син Максим — громадянин США, виступає за Штати на міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, 30 січня у Вашингтоні пасажирський літак у повітрі зіткнувся з військовим вертольотом. Він упав у річку Потомак поблизу аеропорту імені Рональда Рейгана. Рятувальна операція завершена. На борту літака були фігуристи та їхні тренери, які летіли додому з чемпіонату США. Американський фігурист Джон Маравілла повинен був летіти на цьому рейсі, проте його не пустили на борт через великого собаку.