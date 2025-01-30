Анонім погрожував розстрілом в одній зі шкіл Києва: у поліції розкрили результати перевірки

Учнів одразу ж евакуювали

Правоохоронці та відповідні служби вже перевірили школу №236 в Києві та ліцей, які, за анонімним повідомленням, були заміновані. Підозрілих предметів не виявлено, усі учні були евакуйовані.

Про це "Телеграфу" розповів представник відділу комунікацій поліції Києва Дмитро Грищенко. Зазначається, що одразу після надходження повідомлень з погрозами усіх учнів навчальних закладів евакуювали.

За словами співрозмовника, по прибуттю до школи було проведене ретельну перевірку та обшук, але вибухонебезпечні та підозрілі предмети не виявили.

"Щодо цієї школи (№236 — Ред.), її перевірили, учнів одразу ж евакуювали. Інформація про мінування на даний час не підтверджується", — каже Грищенко.

Водночас він не зміг надати більше інформації про зміст розсилки, у якій були погрози.

Нагадаємо, що у четвер, 30 січня, до навчального закладу Києва надійшло анонімне повідомлення із погрозою розстрілу всіх, хто перебуває в будівлі. Невідомий вимагав 1 мільйон гривень і навіть вказав свій номер картки у посиланні. Ба більше у тексті зазначалось, що школа замінована трьома бомбами.

Також до поліції надійшло подібне повідомлення з аналогічним текстом. Там було вказано номер картки і навіть номер телефону відправника. Попередньо ці погрози отримав ліцей №208 та школа №236 у Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що по Києву та областях прокотилася хвиля "мінувань".