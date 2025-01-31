Він став унікальною постаттю в історії України

Микола Глущенко — видатний український художник, чиї картини досі оцінюються в сотні тисяч гривень. Його творчість охоплює різноманітні жанри, але особливу популярність здобули пейзажі, які відзначаються імпресіоністичним стилем і яскравою декоративною виразністю кольору.

Водночас Глущенко був чемпіоном з легкої атлетики та видатним плавцем. У вечірній час він перетворювався на світську особу, відвідуючи елітні заходи. За своє життя він створив понад 10 тисяч художніх творів — пейзажів, портретів і натюрмортів.

Біографія

Народився 4 вересня 1901 року в Новомосковську, Глущенко навчався в Берлінській вищій школі образотворчого мистецтва та у школі-студії Ганса Балушека. Протягом 1920-х років жив у Німеччині та Франції, де отримав вплив від таких імпресіоністів, як Клод Моне та Едгар Дега. У 1930-х роках він активно виставляв свої роботи в Європі, а з початком Другої світової війни повернувся до України.

Художня діяльність

Глущенко став Народним художником України у 1944 році та отримав Державну премію України імені Т. Шевченка. За своє життя він провів понад 30 персональних виставок у різних країнах. Його роботи зберігаються в музеях України, Франції, США та інших країнах.

Розвідувальна діяльність

Окрім живопису, Глущенко також був радянським розвідником. Його діяльність у цій сфері залишалася таємницею навіть для його колег по мистецтву. Він перебував у близьких стосунках з високопосадовцями гітлерівської Німеччини та передавав цінну інформацію до СРСР. Ця подвійна роль художника і розвідника робить його постать в історії українського мистецтва ще більш загадковою.

Відносини з відомими особами

Глущенко був улюбленим художником не лише в Україні, але й серед таких історичних фігур, як Адольф Гітлер і Йосип Сталін. Він отримав від Гітлера альбом акварелей на знак пошани до його творчості. Ці факти підкреслюють складність його особистості та контексту, в якому він працював.

Микола Глущенко залишив по собі величезну спадщину в українському мистецтві. Його роботи продовжують захоплювати шанувальників і колекціонерів, а його життя — залишатися темою для досліджень і дискусій. Сьогодні його твори є символом українського імпресіонізму та важливою частиною культурної спадщини країни.

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