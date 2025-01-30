Істерика й агресія. Що стоїть за наїздами Фіцо і Орбана на Зеленського і як на них реагувати

Словацький прем’єр погрожує заблокувати фінансову допомогу Україні з боку ЄС

Нападки словацького прем’єра Роберта Фіцо на президента України Володимира Зеленського викликані складною ситуацією в самій Словаччині — масовими протестами і боротьбою всередині політичної коаліції. Тому Фіцо погрожує Україні накладанням вето на надання фінансової допомоги від Євросоюзу.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він пояснив, які проблеми може створити Фіцо і як реагувати Україні.

Політолог нагадав, що програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу на 50 млрд євро Ukraine Facility розрахована на 2024-2027 роки і Київ отримує вже другий пакет допомоги від країн Великої сімки і ЄС.

— Фіцо погрожує, але найближчим часом якась нова системна допомога для України розглядатися не буде. Можуть бути пакети допомоги від окремих країн, але їх Фіцо не може заблокувати, — каже політичний експерт. — Те, що відбувається — безумовно неприємно, і рано чи пізно доведеться нейтралізувати цю напругу, зменшувати її, виходити з конфліктного "клінчу". Тому що через якийсь час Фіцо може нам нашкодити по кожному з 35-ти треків переговорів з Європейським Союзом. Потрібна згода [Словаччини] на початку і згода на фініші. І тут, на жаль, і Фіцо, і [угорський прем’єр] Орбан можуть нам робити певні проблеми, — каже політичний експерт.

Але на сьогодні всі заяви, агресивні риторичні ескапади Фіцо — це істерика. У нього складна внутрішня ситуація з коаліцією і нервова реакція на протести, які, за його словами, організувала Україна. Звідси пошук "зовнішнього ворога" в особі України, пояснює Володимир Фесенко.

— Він відчайдушно намагається відновити транзит газу [через Україну]. Там не такі великі гроші, приблизно 500 мільйонів євро, але вони важливі для Словаччини. Не критично, проте галасу більше, аніж реальних економічних підстав, — каже політолог.

Він нагадав, що Зеленський продемонстрував конструктивність, запропонувавши компроміс — постачання азербайджанського газу через Росію та Україну, хоча Фіцо наполягає, щоб газ був саме російський. І це розкриває, в чиїх інтересах він працює.

— Тема відновлення постачання російського газу в Європу може бути частиною майбутніх мирних переговорів. Зеленський, до речі, дуже класно нагадав Фіцо: ти лобіюєш російський газ в Європі, а президент Трамп хоче постачати в Європу американський скраплений газ. Не треба вступати в пряму полеміку з Фіцо, демонструвати агресивність, але ставити на місце періодично треба. І нагадувати про інтереси Трампа, — каже Фесенко.

На його думку, буде вироблено компромісний варіант, щоб нейтралізувати агресію і прояви конфліктності з боку Словаччини і, частково, Угорщини. Європейський Союз традиційно буде шукати якийсь компроміс, а українська сторона продемонструє певний конструктив.

— Якщо якась компанія буде купувати російський газ і домовиться з Україною про транзит (це може бути прив'язано до якихось майбутніх мирних переговорів), з високою вірогідністю Україна не піде на поступки саме Фіцо, а от з Європейським Союзом компромісні варіанти можуть бути знайдені, — додав політолог.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Зеленський прокоментував погрози Фіцо на свою адресу.