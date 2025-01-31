Чи можуть мобілізувати чоловіка з хворими суглобами: список недуг, які звільняють від призову
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Щоб отримати відстрочку, потрібно пройти ВЛК
В Україні триває загальна мобілізація, однак не всі військовозобов’язані можуть бути призвані на службу. Через стан здоров’я деякі громадяни можуть отримати статус "непридатний" до військової служби.
Згідно з наказом Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року, підставою для звільнення від мобілізації можуть бути захворювання суглобів, кісток і м’язів, якщо вони спричиняють значні порушення функцій організму.
Підставою для звільнення від мобілізації можуть стати запальні захворювання суглобів та артропатії, зокрема:
- гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера;
- ревматоїдний артрит, васкуліт, бурсит, синдром Фелті;
- кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії;
- ювенільний артрит, подагра.
Також не призивають на службу з системними хворобами сполучної тканини, а саме:
- поліартеріїт вузликовий, некротизуючі васкулопатії;
- гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу;
- системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз;
- хвороба Бехчета, сухий синдром Шегрена;
- дифузний еозинофільний фасциїт.
Інші захворювання та патології, з якими не мобілізують:
- анкілозивний спондилоартрит (важка форма);
- артроз зі значними порушеннями функцій;
- захворювання м’язів, сухожиль та синовіальної оболонки;
- остеопатії та хондропатії (остеопороз, остеомаляція, незрощення переломів, стресові переломи, остеомієліт, хвороба Педжета);
- набуті деформації пальців та кінцівок;
- ампутація кінцівок (двостороння або одностороння вище верхньої третини гомілки);
- захворювання хребта (остеохондроз, викривлення, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків).
Щоб отримати підтвердити свою непридатність до військової служби, необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Остаточне рішення ухвалюється на основі медичних висновків та документів, які підтверджують діагноз.
Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з однією ниркою. Однією з підстав для звільнення від призову є серйозні порушення роботи нирок і сечостатевої системи.