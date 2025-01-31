Чи можуть мобілізувати чоловіка з хворими суглобами: список недуг, які звільняють від призову

Щоб отримати відстрочку, потрібно пройти ВЛК

В Україні триває загальна мобілізація, однак не всі військовозобов’язані можуть бути призвані на службу. Через стан здоров’я деякі громадяни можуть отримати статус "непридатний" до військової служби.

Згідно з наказом Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року, підставою для звільнення від мобілізації можуть бути захворювання суглобів, кісток і м’язів, якщо вони спричиняють значні порушення функцій організму.

Підставою для звільнення від мобілізації можуть стати запальні захворювання суглобів та артропатії, зокрема:

гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера;

ревматоїдний артрит, васкуліт, бурсит, синдром Фелті;

кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії;

ювенільний артрит, подагра.

Також не призивають на службу з системними хворобами сполучної тканини, а саме:

поліартеріїт вузликовий, некротизуючі васкулопатії;

гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу;

системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз;

хвороба Бехчета, сухий синдром Шегрена;

дифузний еозинофільний фасциїт.

Інші захворювання та патології, з якими не мобілізують:

анкілозивний спондилоартрит (важка форма);

артроз зі значними порушеннями функцій;

захворювання м’язів, сухожиль та синовіальної оболонки;

остеопатії та хондропатії (остеопороз, остеомаляція, незрощення переломів, стресові переломи, остеомієліт, хвороба Педжета);

набуті деформації пальців та кінцівок;

ампутація кінцівок (двостороння або одностороння вище верхньої третини гомілки);

захворювання хребта (остеохондроз, викривлення, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків).

Щоб отримати підтвердити свою непридатність до військової служби, необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Остаточне рішення ухвалюється на основі медичних висновків та документів, які підтверджують діагноз.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з однією ниркою. Однією з підстав для звільнення від призову є серйозні порушення роботи нирок і сечостатевої системи.