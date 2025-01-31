"Не закінчиться з максималістськими цілями": новий держсекретар США висловився щодо війни в Україні

Новий держсекретар США вважає, що обидві сторони нібито хотіли б, щоб війна нарешті скінчилася

Ані Україна, ані Росія, скоріше за все, не будуть здатні домогтися виконання своїх "максималістських цілей" за підсумками цієї війни. Для того, щоб досягнути миру, потрібно буде виконати велику та важку роботу з усіх боків.

Про це сказав новий державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю для журналістки Мегін Келлі. Він визнав, що в українського президента Володимира Зеленського та мешканця Кремля Володимира Путіна є свої національні інтереси, які обидва переслідують.

"Якщо уявити, що ви українець, росіяни змусили вас так страждати, і тепер ви дозволите їм залишити землю? Я маю на увазі, що в Україні люди були б засмучені цим, ви б це зрозуміли", – сказав він.

Проте Рубіо вважає, що є так звані "реалії життя". Вони, заявляє держсекретар, свідчать, що обидві сторони платять за війну дуже важку ціну і насправді обидві сторони зацікавлені в тому, щоб війна нарешті закінчилася.

"Це не закінчиться з максималістськими цілями однієї зі сторін, і доведеться виконати багато важкої роботи. І я думаю, що тільки Сполучені Штати під керівництвом президента Трампа можуть зробити це можливим, але це буде нелегко, і це потребуватиме деякого часу. Але я знаю, що він має твердий намір домогтися цього", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, глава Держдепартаменту США Марко Рубіо повідомив, що Трамп рішуче налаштований досягти миру в Україні та принести довгострокову стабільність до Європи. Однак він додав, що для цього обом сторонам доведеться піти на компроміси.

Тим часом понеділок, 20 січня, під час привітання Дональда Трампа з інавгурацією та вступом на посаду глава Кремля заявив про бажання розпочати переговори щодо ситуації в Україні. При цьому він повторив, що Москва прагне "довгострокового миру", а не "короткочасного припинення вогню", і додав, що він "боротиметься за інтереси Росії". Тим самим він фактично виключає будь-які компроміси.