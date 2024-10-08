Північне сяйво знову дісталося України: де його бачили (чарівні фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сяйво в Україні є нетиповим явищем
У небі над Одеською та Івано-Франківською областями спостерігалось північне сяйво. Небо було розфарбоване червоними, жовтими, синіми та іншими кольорами.
Відповідні фотографії з’явилися у різних Telegram-каналах. Місцеві жителі оприлюднюють чарівні кадри цього оптичного явища.
Користувачі мережі зазначають, що північне сяйво можна було спостерігати 7 жовтня. При цьому в різний час його вдалося сфотографувати в різних кольорах. Наприклад, в Івано-Франківську сяйво було червоним, а потім стало різнобарвним.
Тим часом в Одесі неймовірні фото вдалось зробити місцевим жителям на пляжі. Яскравими кольорами сяйво відбивалося у воді, що робило цей момент ще чарівнішим.
Довідка: Північне сяйво — це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, що швидко змінюється. Воно відбувається у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, спрямованих на магнітне поле планети до полюсів.
Причина появи північних сяйв та сама, як і в магнітних бур: збудження геомагнітної оболонки Землі корональними викидами.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зараз на Сонці існує 6 сонячних плям із нестабільними магнітними полями, що містять енергію для сонячних спалахів, спрямованих на Землю. У цей період наша планета перебуває у стані сильного геомагнітного шторму.