Північне сяйво знову дісталося України: де його бачили (чарівні фото)

Сяйво в Україні є нетиповим явищем

У небі над Одеською та Івано-Франківською областями спостерігалось північне сяйво. Небо було розфарбоване червоними, жовтими, синіми та іншими кольорами.

Відповідні фотографії з’явилися у різних Telegram-каналах. Місцеві жителі оприлюднюють чарівні кадри цього оптичного явища.

Користувачі мережі зазначають, що північне сяйво можна було спостерігати 7 жовтня. При цьому в різний час його вдалося сфотографувати в різних кольорах. Наприклад, в Івано-Франківську сяйво було червоним, а потім стало різнобарвним.

Тим часом в Одесі неймовірні фото вдалось зробити місцевим жителям на пляжі. Яскравими кольорами сяйво відбивалося у воді, що робило цей момент ще чарівнішим.

Довідка: Північне сяйво — це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, що швидко змінюється. Воно відбувається у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, спрямованих на магнітне поле планети до полюсів.

Причина появи північних сяйв та сама, як і в магнітних бур: збудження геомагнітної оболонки Землі корональними викидами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зараз на Сонці існує 6 сонячних плям із нестабільними магнітними полями, що містять енергію для сонячних спалахів, спрямованих на Землю. У цей період наша планета перебуває у стані сильного геомагнітного шторму.