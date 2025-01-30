"Я зайду і почну розстрілювати": до шкіл Києва прийшов лист із погрозами, що вимагає анонім (фото, відео)

Невідомий залишив свій номер картки для переказу грошей

До навчального закладу Києва надійшло анонімне повідомлення із загрозою розстрілу всіх, хто перебуває в будівлі. Невідомий вимагав 1 мільйон гривень і навіть вказав свій номер картки у посланні.

Відповідна інформація з’явилася у місцевих пабликах. На опублікованому відео видно, що у будівлі було проведено евакуацію людей.

"Поспішаю вас поінформувати, що 30.01.2025 я зайду до вашої школи і почну розстрілювати всіх, хто в ній знаходиться. Також я заклав у вас у будівлі три бомби", — йшлося у повідомленні від аноніма.

У той же час, як стало відомо "Телеграфу", до поліції надійшло подібне повідомлення з аналогічним текстом. Там також було вказано номер картки і навіть номер телефону відправника.

Як з’ясувалося, аналогічні повідомлення надіслали до багатьох шкіл, а також у 208 ліцей.

"Телеграф" звернувся до представника відділу комунікацій поліції Києва Дмитра Грищенка за коментарем щодо даної ситуації. За його словами, інформація про цей випадок перевіряється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці осені минулого року по Києву та областям прокотилася хвиля "мінувань". Як виявилось, у правоохоронців з’явилася додаткова складність у цій ситуації.