Магнітна буря не збирається завершуватись: якої вона сили

На світилі є активна пляма

На Землі продовжує вирувати магнітна буря, яка стала наслідком викиду корональної маси (СМЕ) зі Сонця в кінці минулого робочого тижня. Вчені прогнозують, що вона протримається ще пару днів.

Незначні геомагнітні бурі класу G1 тримаються на нашій планеті 16 жовтня через CME, який прилетів на Землю. Він був запущений з сонячної плями AR3854 11 жовтня, як інформують астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі на Землі 16-20 жовтня

Водночас згідно зі даними сайту Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, найближчими днями Земля знаходитиметься у лапах магнітної бурі в 4 та 5 балів.

Наразі, 16 жовтня, вирує сильний 5-бальний шторм. Наступного дня, 17 жовтня, його сила зменшиться до середньої бурі в 4 бали. Після того, до кінця тижня, не очікується будь-яких коливань вище зеленого рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні очікуються дощі, зниження температури та нічні заморозки.