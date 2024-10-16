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Магнитная буря не собирается завершаться: какой она силы

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Солнце
Солнце. Фото Наш город

На светиле есть активное пятно

На Земле продолжает бурлить магнитная буря, ставшая следствием выброса корональной массы (СМЕ) из Солнца в конце прошлой рабочей недели. Ученые прогнозируют, что она продержится еще несколько дней.

Незначительные геомагнитные бури класса G1 держатся на нашей планете 16 октября из-за прилетевшего на Землю CME. Он был запущен с солнечного пятна AR3854 11 октября, как сообщают астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле 16-20 октября

В то же время, согласно данным сайта Meteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий во всем мире, в ближайшие дни Земля будет находиться в лапах магнитной бури в 4 и 5 баллов.

Сейчас, 16 октября, бушует сильный 5-балльный шторм. На следующий день, 17 октября, его сила уменьшится до средней бури в 4 балла. После того, к концу недели, не ожидается каких-либо колебаний выше зеленого уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ожидаются дожди, понижение температуры и ночные заморозки.

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