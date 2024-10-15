Землю накрила потужна магнітна буря: скільки вона триватиме

Фахівці дали прогноз

У середу, 16 жовтня, Землю третій день поспіль атакуватиме потужна магнітна буря. Вона розпочалася 14 жовтня, триває 25 жовтня і тепер очікується на її останній день.

Ця інформація була опублікована на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі. Фахівці повідомили прогноз геомагнітної активності на 16 березня.

Зазначається, що ступінь сонячної (геомагнітної) активності буде К-індекс 5. Це свідчить, що магнітна буря досить потужна.

Вже 17 жовтня рівень геомагнітної активності різко піде на спад. Зазначимо, що магнітна буря почалася 14 жовтня з К-індексом 6, потім 15 жовтня вона продовжується з К-індексом 5.

Довідка: Магнітна буря є обуренням геомагнітного поля нашої планети. Вона може тривати протягом кількох годин або може бути затяжною триває кілька днів.

Для оцінки інтенсивності магнітних бур вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Значення від 1 до 4 за шкалою вважаються незначними й зазвичай не впливають на повсякденне життя людей. А ось бурі з К-індексом 5 і вище вже можуть значно впливати. При потужних магнітних бурях може виходити з ладу техніка і може змінюватися поведінка тварин. Вони також діють на метеозалежних людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку жовтня Землю атакували потужні магнітні бурі, індекс яких був на рівні 7,8 та 9.