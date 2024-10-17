Нова сонячна пляма готує геомагнітні сюрпризи: чи збільшиться сила бурі, що вирує на Землі

Відпочити не вдасться

На нашій планеті тримається сильна магнітна буря в 6 балів. Астросиноптики кажуть, що її сила могла вирости через вибухи, які створила нова сонячна пляма. Геомагнітні шторми протримаються майже до кінця цього тижня.

Нова сонячна пляма 3856 розвинула магнітне поле "бета-гамма-дельта", яке накопичує енергію для сильних вибухів. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) кажуть, що ймовірність спалахів класу М 17 жовтня складає 80%, а класу Х — 20%.

"Сонячна пляма звернена прямо до Землі, тому будь-які спалахи будуть геоефективними", — резюмували вчені.

Варто нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Магнітні бурі на Землі 16-20 жовтня

Водночас згідно зі даними сайту Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, найближчими днями наша планета знаходитиметься у лапах магнітної бурі в 4 та 6 балів.

Наразі, 17 жовтня, тримається сильний 6-бальний шторм. 18-19 жовтня, його сила зменшиться до середньої бурі в 4 бали.

В останній день цього тижня прогнозується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду, яка очікується в Україні до кінця цього тижня.