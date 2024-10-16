Заморозки розповсюджуються, а в горах справжня зима: якою буде погода в Україні до кінця тижня

Заморозки поширюються

Гору Піп Іван добряче засипало снігом. Станом на ранок 16 жовтня температура повітря на вершині сягнула -6°С. При цьому на решті території України осінь все ще тримає свої позиції.

Проте холодне повітря поступово охоплює всю країну. Заморозки, які вже з'явилися в західних областях, найближчими днями поширяться на інші регіони. До кінця тижня синоптики прогнозують помірні дощі, прохолодні дні та холодні ночі по всій Україні. Про це свідчить свіжий прогноз погоди від метеорологів Укргідрометцентру.

Якою буде погода в Україні на найближчі дні

У четвер, 17 жовтня, невеликі дощі очікуються вночі та вранці у південних, центральних та східних областях. Вдень опади ймовірні на всій території країни, крім Криму. У західних та центральних регіонах вночі та вранці можливі тумани. Вітер переважно північний, 5-10 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3-8 м/с. Нічна температура повітря становитиме +2…+7°С, денна +8…+13°С. У західних областях вночі можливі заморозки до -3°С на поверхні ґрунту.

Температура повітря 17 жовтня

П'ятниця, 18 жовтня, принесе зміни в погодні умови. Невеликі дощі пройдуть лише на крайньому сході та місцями у Криму. На решті території України під впливом антициклону встановиться малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°С, вдень +8…+13°С. У західних та північних регіонах вночі очікуються заморозки до -3°С.

Температура повітря 18 жовтня

Субота, 19 жовтня, характеризуватиметься сухою погодою майже по всій країні. Невеликі дощі можливі лише місцями у Криму. На решті території опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Нічна температура повітря +2…+7°С, денна +8…+13°С. У західних, центральних та північних регіонах вночі можливі заморозки до -3°С.

Температура повітря 19 жовтня

Неділя, 20 жовтня, порадує українців сухою погодою. Завдяки впливу антициклону, на всій території України опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7°С, вдень +9…+14°С. У західних, центральних та північних регіонах вночі все ще можливі заморозки до -3°С.

Температура повітря 20 жовтня

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, якою буде погода 17 жовтня у Києві. Потрібно одягатися тепліше.