В Україну прийдуть морози: в яких регіонах 17 жовтня буде мінусова температура

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У четвер, 17 жовтня, на територію України прийде антициклон. Він зупинить дощі та забезпечить короткочасну стабільність погодних умов.

"Телеграф", посилаючись на прогноз Ігоря Кібальчича розповість, якою буде температура повітря, а також, де чекати заморозків.

Попри прояснення неба, температурні показники залишатимуться низькими, нагадуючи про поступовий прихід холодної пори року.

Кібальчич пише, що у четвер, 17 жовтня, залишкові опади можливі вночі та вранці в окремих районах південних, центральних і східних областей. Утім, уже до середини дня по всій країні, крім Криму, опади припиняться, що є наслідком впливу антициклону.

Однак відсутність дощів не означає потепління. Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +8…+13, а вночі опускатиметься до +2…+7 градусів тепла.

У західних регіонах варто бути готовими до заморозків – стовпчики термометрів можуть опуститися до -3 морозу. На заході та в центральних регіонах прогнозуються також ранкові тумани, які знизять видимість на дорогах, створюючи додаткові виклики для водіїв і транспорту.

Раніше "Телеграф" писав, за якої температури вмикати опалення, щоб заощадити.