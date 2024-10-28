Потужна магнітна буря, що вирує на Землі, може збільшити свою силу

Сонце продовжує спалахувати

На Землі продовжує триматись магнітна буря. Вчені попереджають про збільшення її сили найближчим часом через сонячний вибух.

Викид корональної маси (СМЕ), який вилетів зі Сонця у суботу внаслідок спалаху класу X1.8, вдарив магнітне поле Землі. Очікується, що удар спричинить геомагнітну бурю розміром від категорії G1 (незначної) до G3 (сильної), як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі на Землі протягом 28 жовтня-3 листопада

Тим часом астросиноптики зі сайту Meteoagent, які складають свій прогноз шляхом інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій, впевнені, упродовж цього тижня очікуються одноденні магнітні бурі 5 та 6 балів.

Наразі, 28 жовтня, тримається сильна магнітна буря в 6 балів. Вже 29 жовтня її сила впаде до 5 балів. Після того, з 30 жовтня по 3 листопада прогнозується мінімальна сонячна активність в 2-3 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні потеплішає після переходу на зимовий час.