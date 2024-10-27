Бабине літо продовжується: яким областям України пощастить з погодою 28 жовтня
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Варто про всяк випадок взяти з собою парасольку
Останніми днями до деяких областей України повернулося бабине літо. Не стане виключенням і наступний понеділок, 28 жовтня.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, 28 жовтня в Україні денна температура повітря очікується в коридорі від + 13 до + 16 °C. Майже у всіх регіонах можливі незначні опади.
Захід України
В західних областях буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря буде вдень коливатись від + 13 до + 15 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до + 5-6 °C.
Північ України
У північних областях також очікується мінлива хмарність. Денна температура повітря коливатиметься від + 13 до + 16 °C. Проте вночі стовпчики термометрів будуть опускатись до + 5-6 °C.
Схід України
У східних областях очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вдень температура повітря буде сягати + 10-14 °C. Вночі ж подекуди стовпчик термометра опускатиметься до + 4-6 °C.
Південь України
У південних областях буде найтепліше. Істотних опадів не передбачається. Денна температура повітря очікується в коридорі від + 13 до + 16 °C, а вночі + 7-9 °C.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні на Геловін. Це свято відзначають 31 жовтня.