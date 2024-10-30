Відпочити не вдасться: спалах на Сонці може спричинити нову магнітну бурю

На графіку все ще є "червоні" дні

На Землі тримається магнітна буря й найближчими днями вона продовжить буяти, адже на Сонці відбувся новий спалах.

Внаслідок вибуху нитки магнетизму 29 жовтня у космос вилетів викид корональної маси (СМЕ), який може вразити нашу планету 1 листопада. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

СМЕ, яке вразить магнітне поле Землі, спровокує геомагнітний шторм класу G1.

Водночас, згідно зі моделлю Обсерваторії сонячної динаміки NASA, цей СМЕ майже не торкнеться нашої планети, тому магнітна буря класу G1 малоймовірна.

Магнітні бурі на Землі протягом 30 жовтня-3 листопада

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, який складає свій прогноз шляхом інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій, наразі, 30 жовтня, на Землі вирує сильна магнітна буря в 6 балів, яка вже 31 жовтня впаде до "зеленого" рівня. Після того, з 1 по 3 листопада не очікується будь-яких геомагнітних коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах прогнозуються дощі, мокрий сніг та небезпечний вітер на кінець жовтня та початок листопада.