Тимощук у суді поскаржився на Україну

Представники колишнього капітана збірної України зробили заяву у суді

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) опублікував деякі матеріали у справі ексфутболіста збірної України Анатолія Тимощука, який зараз працює у російському "Зеніті", проти Української асоціації футболу (УАФ). Напередодні Анатолій вперше зробив публічну заяву про війну на батьківщині.

Відповідну заяву представників Тимощука наводить офіційний сайт CAS. У суді порівняли УАФ із бейсбольною битою української влади, яка бореться з неугодними.

"Це хрестоматійний приклад дискримінації за політичними мотивами щодо одного з найкращих гравців в історії українського футболу.

УАФ була використана як бейсбольна бита за політичними мотивами, щоб покарати апелянта за те, що він не залишив тренерську роботу в Росії, коли почався конфлікт, і за те, що він не виступив із публічним засудженням.

Іншими словами, УАФ наклала на апелянта санкції, не маючи на те правових підстав, за те, що він був зразковим чоловіком і батьком, а також відданим тренером (але в "неправильній" країні – на думку УАФ), чия поведінка не вписується в політичну повістку УАФ.

Апелянт стверджує, що органи УАФ не мали особистої та майнової юрисдикції для накладання санкцій, оскільки він не зареєстрований в українському клубі. У будь-якому випадку апелянт не порушив жодного правила УАФ, а накладені санкції не мають правових підстав", – йдеться у тексті заяви.

Зазначимо, УАФ програв справу проти Тимощука у CAS. У березні 2022 року УАФ позбавила Анатолія всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Тимощук оскандалився, зробивши пожертву у благодійний аукціон, пов’язаний з військами окупантів. Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв після цього пригрозив Анатолію.