Отдохнуть не удастся: вспышка на Солнце может вызвать новую магнитную бурю

На графике все еще есть "красные" дни

На Земле держится магнитная буря и в ближайшие дни она продолжит буйствовать, ведь на Солнце произошла новая вспышка.

В результате взрыва нити магнетизма 29 октября в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ), который может поразить нашу планету 1 ноября. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

СМЕ, поразившее магнитное поле Земли, спровоцирует геомагнитный шторм класса G1.

В то же время, согласно модели Обсерватории солнечной динамики NASA, этот СМЕ почти не коснется нашей планеты, поэтому магнитная буря класса G1 маловероятна.

Магнитные бури на Земле в течение 30 октября-3 ноября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, который составляет свой прогноз путем информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, сейчас, 30 октября на Земле бушует сильная магнитная буря в 6 баллов, которая уже 31 октября упадет до "зеленого" уровня. После того, с 1 по 3 ноября не ожидается каких-либо геомагнитных колебаний.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, в каких регионах прогнозируются дожди, мокрый снег и опасный ветер на конец октября и начало ноября.