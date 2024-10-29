В Україну йде похолодання? Де будуть дощі у середу, 30 жовтня

Тепло в Україні ще буде, але от сонця стане поменше

Останні дні жовтня 2024 року в Україні відзначились комфортною та спокійною погодою. Суттєвих опадів та сильного вітру не було, а температура повітря трималася вище за норму на 1–4°С. Але вже на початок листопада погода в Україні зміниться: тепло ще буде, але сонця буде менше, ніж раніше.

Про це написала у Telegram синоптик Наталія Діденко. Завтра в Україні буде хмарно. Подекуди пройде невеликий дощ: він торкнеться західного регіону, а також Вінницької, Черкаської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

На решті території України погода буде без опадів, пише Діденко.

Температура повітря впродовж дня, 30 жовтня, буде на рівні +12…+17 градусів, на північному сході України стовпчик термометра опиниться на позначці +9…+12 градусів.

У другій половині тижня практично на всій території України очікується сильний вітер із півночі — також прогнозуються штормові пориви. Відчутне похолодання прийде в Україну вже у суботу, 2 листопада та неділю, 3 листопада, тобто до кінця поточного тижня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у листопаді 2024 року Україну накриють магнітні бурі. Вони продовжаться кілька днів: 3 листопада буде сильна буря.