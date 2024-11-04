Буде ближче, ніж деякі супутники: повз Землю пролетить гігантський астероїд

Наша планета може змінити астероїд назавжди

Космос ховає в собі не тільки неймовірно красиві явища, а й астероїди, які потенційно можуть нашкодити нашій планеті. Один з таких астероїдів "Апофіс", міг потенційно стикнутися з Землею, але все ж пройде повз Землю в 2029 році. Якщо 340-метровий астероїд зіткнувся б з нашою планетою, він міг знищити ціле місто.

Вчені впевнені — астероїд Землі не загрожує, хоч і пройде дуже-дуже близько, ближче ніж деякі супутники на навколоземній орбіті. 13 квітня 2029 року "Апофіс" наблизиться на Землі на відстань 32 000 км.

Не тільки Землі загрожує вплив "Апофіса", а й астероїду вплив нашої планети. Перед тим, як пролетіти повз планету на "Апофісі" почнуться підземні поштовхи і триватимуть деякий час після точки наближення. Деякі валуни з поверхні "Апофіса" можуть піднятися і через слабку гравітацію астероїда відлетіти від нього і навіть згоріти в навколо земній атмосфері, проте більшість з них впаде назад на "Апофіс". Також, гравітація планети змусить обертатися астероїд або швидше, або повільніше. Ці процеси назавжди змінять його вигляд.

Відстежити зміни, які можуть відбутися з астероїдом зможе місія NASA OSIRIS-APEX. Протягом 18 місяців після контакту з Землею вони вивчатимуть астероїд "Апофіс" та його зміни.

Раніше "Телеграф" розповідав про цікаву знахідку на астероїді Веста. Там знайшли воду, якої не повинно бути.