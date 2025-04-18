"Ідіот": Мілевський образив ексдинамівця за слова про Росію (відео)

Колишній гравець "Динамо" мріє про повернення РФ у футбольну родину

Скандальний ексфутболіст "Динамо" (Київ) та збірної України Артем Мілевський прокоментував нещодавні висловлювання експартнера Горана Попова. Македонець несподівано підтримав повернення РФ у міжнародний футбол.

Відповідний коментар Мілевського наводить Tribuna. Артем не розуміє, чому колишній "динамівець" публічно озвучив російські наративи.

"Я взагалі не хочу говорити про Попіка (прим. Горан Попов). Він або п’яний давав інтерв’ю, або що. Але таке враження, що він не розуміє, що говорить, кому говорить і навіщо. Він знає, що у нього багато друзів, людей, з якими він грав у "Динамо". Навіть якщо у нього є своя думка — навіщо це взагалі говорити? У голові не вкладається.

Усі читали у мене в telegram-каналі, і, мабуть, і в усіх соцмережах та новинах, про те, що він написав про Росію – неадекватні речі.

Він хоче повернення російських футболістів, повернення російських клубів… Ідіот реально. Повернення до УЄФА. Ну, самі розумієте", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, днями Попов заявив РосЗМІ, що зрадіє, якщо Росія повернеться до міжнародного футболу.

"Я буду радий поверненню Росії, звичайно. Усі збірні та клуби повинні грати там, де треба, бо між спортом та політикою є різниця", — говорив Попов.

Раніше Мілевський потрапив у мовний скандал. Колишній футболіст відмовився спілкуватися з журналісткою українською.