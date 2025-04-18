Страшилка не збулася. Який "поганий знак" для України виявився випадковістю

Страхи вірян не справдилися

Народне"пророцтво", пов'язане з падінням хреста в Києво-Печерській лаврі, не справдилося. 17 квітня спливло рівно 40 днів після цього інциденту, проте жодних надзвичайних подій не сталося.

Нагадаємо, 8 березня 2025 року в Києво-Печерській лаврі стався інцидент — частково завалився хрест на куполі одного з храмів.

Цей випадок нагадав українцям про ситуацію, яка сталася напередодні повномасштабного вторгнення Росії. У січні 2022 року, приблизно за 40 днів до початку війни, з купола Софіївського собору впав триметровий золотий хрест. Тоді причиною падіння був названий сильний шквальний вітер.

Багато хто вважав падіння хреста у березні 2025 року поганим знаком, проте передбачення не справдилося. 17 квітня, на сороковий день після інциденту, жодних екстраординарних подій не сталося.

До речі, днями на Троїцькій церкві у Києві відновили та встановили інший хрест. Троє верхолазів підняли 50-метрову святиню на купол храму.

Раніше "Телеграф" також писав, що Мінкульт збирається провести ревізію мощів православних святих у Києво-Печерській лаврі. Влада розпочала масштабну перевірку.