Будет ближе, чем некоторые спутники: мимо Земли пролетит гигантский астероид

Наша планета может изменить астероид навсегда

Космос скрывает в себе не только невероятно красивые явления, но и астероиды, которые потенциально могут навредить нашей планете. Один из таких астероидов "Апофис" мог потенциально столкнуться с Землей, но все же пройдет мимо Земли в 2029 году. Если бы 340-метровый астероид столкнулся с нашей планетой, он мог уничтожить целый город.

Ученые уверены — астероид Земли не угрожает, хотя и пройдет очень близко, ближе некоторых спутников на околоземной орбите. 13 апреля 2029 года "Апофис" приблизится на Земле на расстояние 32 000 км.

Не только Земле грозит влияние "Апофиса", но и астероида влияние нашей планеты. Перед тем, как пролететь мимо планеты на "Апофисе", начнутся подземные толчки и будут продолжаться некоторое время после точки приближения. Некоторые валуны с поверхности "Апофиса" могут подняться и из-за слабой гравитации астероида улететь от него и даже сгореть вокруг земной атмосферы, однако большинство из них упадет обратно на "Апофис". Также, гравитация планеты заставит вращаться астероид либо быстрее, либо медленнее. Эти процессы навсегда изменят его облик.

Отследить изменения, которые могут произойти с астероидом, сможет миссия NASA OSIRIS-APEX. В течение 18 месяцев после контакта с Землей они будут изучать астероид "Апофис" и его изменения.

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересной находке на астероиде Веста. Там нашли воду, которой не должно быть.