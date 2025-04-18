Дрон роти "Фаворит" взяв у полон російського окупанта – Перч

Оператор безпілотника роти ударних авіаційних комплексів "Фаворит" взяв російського військовослужбовця у полон.

Про це повідомив командир підрозділу, відомий спортсмен та спортивний функціонер Денис Перч в інтерв’ю "5 каналу".

"Окупанту не залишалося нічого, як або самознищитися, або чекати знищення, або слідувати за дроном. Він обрав єдиний правильний шлях – пішов за дроном. Ми вивели його до наших позицій, після чого наші пілоти фізично його затримали та передали далі", – розповів Перч.

За його словами, випадки добровільної здачі в полон серед противника є, але трапляються рідше, ніж спроби самознищення.

"У більшості випадків, які ми бачили, вони все ж таки стрілялися. У критичні моменти вони не йдуть на контакт, не починають переговори, а одразу вдаються до самознищення", – повідомив командир.

Він додав, що при здачі в полон російські військові зазвичай демонструють жестами відмову від зброї та готовність слідувати в бік українських позицій. "Показують на себе, на дрон, піднімають руки. У таких випадках, згідно з Женевською конвенцією, ми зобов’язані взяти їх у полон", – пояснив Перч.

Окупант, за словами командира, заявив, що прийшов воювати за гроші, не мав наміру вбивати, був введений в оману і практично не мав підготовки.

Як повідомлялося, рота "Фаворит" здійснює набір рекрутів для роботи з дронами. Підрозділ гарантує високий рівень підготовки і забезпечення.