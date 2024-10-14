Комету століття вже помітили в небі над Україною: де і коли її можна побачити (фото)

Її вважають найяскравішою за останні 13 років

Уже кілька вечорів жителі різних регіонів України помічають у небі комету ATLAS. Українці радо діляться світлинами небесного гостя в соціальних мережах.

Зокрема, комету помітили у Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях. Про це повідомляють українські телеграм-канали.

Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), відома як "комета століття", стала справжньою сенсацією серед астрономів та любителів зоряного неба. Її вважають найяскравішою за останні 13 років.

Що відомо про комету ATLAS

Комету ATLAS відкрили в січні 2023 року одночасно дві обсерваторії — китайська Цзицзіньшань та південноафриканська ATLAS, що й дало їй назву. Цікаво, що востаннє ця комета була видимою із Землі приблизно 80 000 років тому, коли її могли спостерігати лише неандертальці.

Це небесне тіло належить до класу короткоперіодичних комет з орбітальним періодом близько 107 років. Діаметр комети сягає приблизно 1,5 кілометра, а її ядро складається з льоду та пилу.

Коли та де можна побачити комету ATLAS

Найкращі умови для спостереження за кометою були в ніч з 10 на 11 жовтня 2024 року. Однак її все ще можна буде побачити протягом усього жовтня. Астрономи радять шукати комету на північному заході, неподалік сузір'я Великої Ведмедиці.

З 15 по 19 жовтня комету можна буде побачити в сузір'ї Змії, а з 20 по 31 жовтня — в сузір'ї Змієносця. Наступного разу комета ATLAS повернеться у внутрішню частину Сонячної системи приблизно 2131 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Сонце відірвало хвіст рідкісної зеленої комети. Пригода потрапила на відео.