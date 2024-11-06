Солнце никак не уймется: какой силы будет магнитная буря в конце рабочей недели

Ученые наблюдают за новыми солнечными пятнами

Земля продолжает ощущать на себе затяжную магнитную бурю, которая будет держаться до конца текущей рабочей недели. Астросиноптики также предостерегают о новых солнечных вспышках.

Как говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, незначительные геомагнитные бури класса G1 возможны 7 ноября, когда выброс корональной массы (СМЭ) поразит магнитное поле Земли.

В то же время, согласно моделям NOAA и NASA, только маленькая часть СМЕ коснется нашей планеты, поэтому ученые более склонны к его промаху. Следовательно, вероятность магнитной бури низка.

Тем временем синоптики из NOAA зафиксировали новое солнечное пятно, которое с вероятностью 35% может вызвать вспышку класса Х уже 6 ноября.

"Пронумерованные AR3883 и AR3886, в которых есть чрезвычайно сложные активные области. Задняя группа (3886) больше похожа на "выстрел дробовика", чем на обычное солнечное пятно, с более чем 10 рассеянными темными ядрами. Возникающие между этими ядрами магнитные поля смешанной полярности могут легко соединиться и взорваться", — пояснили на сайте.

Магнитные бури на Земле в течение 6-10 ноября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, сейчас, 6 ноября, нашу планету охватил 5-балльный геомагнитный шторм. Он будет держаться и 7 ноября. Но уже 8 ноября мощность магнитной бури упадет до 3 баллов, то есть до минимальной солнечной активности. На выходных также не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ожидается погода в ноябре в Украине.