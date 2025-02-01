Дешеву рибку можна приготувати фантастично смачно: простий рецепт на кожен день (відео)
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Апетитна рибка в духовці
Страви з риби — це чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню. Ми ділились рецептом апетитного салату — лінивої "шуби". Тепер розповімо, як смачно приготувати рибку в духовці.
Для рецепту чудово підійде хек або минтай. З цим способом приготування риба виходить смачною, ароматною та соковитою. Як її приготувати, розповіли у кулінарному блозі cook_with_me_at_home.
Інгредієнти:
- риба – 500 г
- сметана – 50 г
- майонез – 50 г
- гірчиця в зернах – 25 г
- соєвий соус – 1 ст. л.
- сіль, перець, копчена паприка – до смаку
- морква – 1 шт
- цибуля – 2 шт
- рослинна олія
Спосіб приготування:
- Рибу за потреби чистимо та нарізаємо її на порційні шматочки. Обсушуємо паперовими рушниками.
- Для маринаду змішуємо спеції, сметану, майонез. Додаємо соєвий соус та гірчицю в зернах, змішуємо.
- Перемішуємо, накриваємо та залишаємо маринуватися. Тим часом підготуємо овочі — наріжемо цибулю, а моркву натремо на тертці.
- Обсмажуємо на олії до мʼякості цибулю. Тоді додаємо потерту моркву, смажимо разом до м’якості моркви. В кінці додаємо сіль.
- Викладаємо обсмажені овочі на дно форми. Зверху викладаємо мариновану рибу, а зверху поливаємо рештою соусу.
- Накриваємо рибу змоченим у воді пергаментом. Запікаємо в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.
Рецепт дуже простий, а смак — неймовірний. А на гарнір до такої рибки ідеально підійде запечена картопля.