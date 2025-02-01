Міноборони та АОЗ уже не впораються самі: кому під силу розібратися у гучному скандалі (відео)

Проблеми Міноборони можуть позначитися на обороноздатності всієї країни

У гучний скандал навколо діяльності Агентства оборонних закупівель (АОЗ) має втрутитися президент. Інакше це може становити загрозу національній безпеці України.

Така думка прозвучала під час подкасту головного редактора "УП" Севгіль Мусаєвої з членами Комітету з оборони України Романом Костенком та Сергієм Рахманіним, а також засновником проєкту "Наші гроші" Юрієм Ніколовим.

Ніколов зазначив, що нині вже ніхто не розбиратиметься в тому, які завдання стояли перед АОЗ і як відомство з ними впоралося, а тому його варто просто ліквідувати.

Водночас Костенко зазначив, що Міноборони вже навряд чи зможе розплутати ситуацію власними силами, а тому вирішувати її потрібно безпосередньо президенту Володимиру Зеленському.

"У такому форматі, коли одна сторона звинувачує іншу і через це гальмують закупівлі, від яких залежить життя людей на фронті… якщо це питання не вирішити, то далі воно не поїде", — зазначив він.

Рахманін також наголосив, що ситуація нагадує "мексиканський серіал", проте проходить у критичні для України часи. Тому він додав, що президент має в це втрутитися, як верховний головнокомандувач, голова Ставки та голова РНБО. Нардеп додав, що якщо цю проблему не вирішити, то вона позначиться на обороноздатності країни.

"Це проблема, яка штучно створена. Але вона створює величезні ризики для всієї країни, а не лише для ЗСУ", — сказав Рахманін і додав, що вважає АОЗ не ефективним закупником.

Як повідомлялося раніше, 24 січня глава Міноборони Рустем Умєров повідомив, що міністерство не продовжуватиме контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою. Він повідомив, що АОЗ повинен був своєчасно та без затримок забезпечувати фронт усім необхідним.

"На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обов’язково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ", — написав він.

При цьому Безрукова повідомила, що наглядова рада АОЗ продовжила з нею контракт ще на рік, а тому вона не виконуватиме вимоги Умерова.

За даними Мін’юсту на 31 січня АОЗ тимчасово очолює Арсен Жумадилов, але Безрукова залишається його головою, хоч і "тимчасово відсторонена від виконання обов’язків".