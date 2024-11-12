Скоро полнолуние: почему Луна меняет фазы и как определить, какая сейчас

Простой способ поможет знать, какая фаза Луны сейчас

Естественный спутник Земли Луна – один из наиболее изученных объектов в космосе. Сам он не светится, но отражает солнечные лучи. Наблюдая с Земли мы видим разное количество солнечного света, отражающегося от поверхности луны, что приводит к изменению его вида.

Луна вращается вокруг Земли, тогда как Земля вращается вокруг Солнца. Когда эти небесные тела двигаются, угол между ними изменяется, влияя на то, сколько поверхности Луны освещается солнечным светом и виден с Земли.

Что такое лунные фазы?

Лунные фазы – это разный вид Луны, которую мы видим с Земли. Они составляют лунный цикл, продолжающийся примерно 29,5 дня. Этот цикл включает несколько отдельных фаз:

новая Луна, которую называют "молодой" — Луна находится между Землей и Солнцем; ее освещенная сторона обращена к нам.

полнолуние — когда мы видим полную Луну, наблюдаем всю освещенную Солнцем сторону.

две лунные четверти.

Влияние положения Луны на его освещенность

Как определить, Луна растет или спадает?

Рост Луны люди часто связывают с периодами активности. Определить растет ли луна, можно проведя около нее слева вертикальную полосу. Если образовалась воображаемая "Р", то Луна растет. Если похож на "С", то луна падает, или "стареет".

Когда полнолуние в ноябре

Определить фазу луны помогает календарь лунных фаз. 1 ноября с Земли видели новолуние, и до 15 ноября Луна будет расти. Полнолуние наступит 16 ноября. С 17 по 30 ноября – спадающая Луна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в ноябре на небе можно будет наблюдать метеорный поток "Леониды". Можно будет заметить до 20 метеоров в час.