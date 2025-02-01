Ухилянтів взяли на олівець? Доступ до особливої бази розшуку має не тільки поліція

Ухилення від мобілізації — порушення закону

У багатьох людей виникає питання: чи дійсно сервісні центри Міністерства внутрішніх справ (МРЕВ) мають доступ до бази даних з особами, які ухиляються від мобілізації. Адже в Україні усі військовозобов'язані чоловіки мають стояти на обліку, щоб не порушувати закон.

Як розповіло "Телеграфу" проінформоване джерело у поліції, ці центри дійсно мають доступ до бази даних з розшуком "Армор". І працівники бачать ухилянтів також.

Проте, якщо до МРЕВ прийшла людина, яка у розшуку, про це повідомляють поліції. І вже правоохоронці по прибуттю інформують відповідний територіальний центр комплектування (ТЦК) і доставляють туди людину.

Водночас навіть прибуття до ТЦК після оголошення в розшук не звільняє людину від кримінальної чи адміністративної відповідальності. Особливо, якщо в особи заблоковано картки чи арештовано рахунки.

У поліції наголосили, коли людина приходить до МРЕВ за якоюсь послугою і вона передбачає перевірку у базі розшуку "Армор", робітники одразу дізнаються статус особи. Тому навіть отримання прав чи переоформлення документів може сприяти виявленню ухилянта.

Нагадаємо, юрист назвав два моменти, без яких закон про кримінальну відповідальність працівників ТЦК не працюватиме.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міноборони готує масштабні зміни щодо ТЦК та військово-лікарської комісії (ВЛК).