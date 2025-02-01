Коли руїни стріляють: в Україні почали робити унікальні маскувальні сітки для міських боїв (фото, відео)

Маскувальні сітки з 3D-ефектом та ковдри-невидимки для убезпечення бійців ЗСУ створюють волонтерки з Полтавщини

Об’ємні маскувальні сітки, призначені для убезпечення воїнів під час ведення боїв у міській забудові, почали робити волонтерки групи "Hand made для Армії руками небайдужих полтавок". Сітки дуже вдало імітують будівельне сміття, що лишається після руйнувань.

Фарбовані поролон і пінопласт гарно імітують биті будматеріали

— Це ноу-хау, на жаль, належить росіянам, — розповідає координаторка групи Тетяна Сігіда. — На нього ще в жовтні минулого року звернув увагу один з наших військових, Олекса Коба, виставивши на своїй сторінці у Facebook фотографії кількох таких сіток. "Росіяни, на відміну від нас, не влаштовують срачів, а чудово адаптуються і роблять все для своєї перемоги. Нова масксітка, яку для них шиють волонтери, вже активно юзається всіма вбивцями — від снайперів і дронщиків до прикриття техніки і вогневих засобів. З відстані/під кутом у міській забудові й смітті від обстрілів це дуже потужне маскування", — залишив підпис під знімками Олекса.

Інформація про маскувальні сітки, які використовують окупанти, стала для полтавок поштовхом до дії

І це стало для нас поштовхом до дії. Уважно вивчивши фотографії, ми почали думати над тим, які матеріали потрібні для створення сітки з ефектом 3D. Зупинились на легких поролоні й пінопласті.

Сітка у процесі виготовлення

Поролон волонтеркам дали на меблевій фабриці. Пінопласт повишкрібали з дому. Порізали у довільній формі. Спочатку кусочки матеріалу прив’язували дротом до основи сітки, але в ході роботи виникла ідея приклеювати їх на розпилену по основі монтажну піну. Далі сітку пофарбували так, щоб вона повторювала ландшафт.

Кусочки пінопласту спочатку прив’язували дротом до основи сітки, але пізніше полтавки вдосконалили процес

Уся робота була виконана за шість годин. Площа сітки — шість квадратних метрів. За словами координаторки волонтерської групи, зазвичай сітки вони плетуть невеликими, щоб було простіше відправляти багаж поштою, а вже на місці, залежно від потреб, воїни самі з’єднують їх між собою.

— Над експериментальною сіткою ми працювали з особливим натхненням, — продовжує пані Тетяна. — У майбутньому на створення такого маскування, коли буде напрацьована технологія, йтиме, звісно, менше часу. І ми ще будемо думати, які матеріали краще використовувати. Бо поролон, наприклад, вбирає вологу і стає важким, а пінопласт не можна зменшити в об’ємі, тому його складніше транспортувати.

Маскування з ефектом 3D вже у наших військових, що тримають оборону на одному з важких рубежів. У військових воно викликає надзвичайне захоплення.

Маскування з 3D-ефектом виглядає, як будівельне сміття

— А як це працює? — цікавлюсь у своєї співрозмовниці.

— У моєму уявленні це більше стаціонарні сітки. Їх розкидають на руїнах у різних місцях при міських штурмах. Вони виконують функцію конспіративного укриття для бійців, які знаходяться під ними. От що називається, руїни стріляють…

Сітка під будівельний матеріал

Перевага таких сіток у тому, що вони надзвичайно легкі. Але і нас, і військових, лякає об'єм, який надає їм пінопласт. У складеному вигляді наша сітка має довжину 132 сантиметри і діаметр 63. А якщо їх буде три, то це займе багато місця. При швидкому переміщенні підрозділу не зовсім зручно. Тому ми домовилися з хлопцями, що другу сітку зробимо лише з поролону. Подивимось, як буде краще. Одне слово, експеримент триває.

Тетяна Сігіда припускає, що найближчим часом зростуть замовлення на об’ємні сітки від ЗСУ.

— Звичайно, їх простіше робити волонтерам у прифронтових районах, — говорить жінка. — Це полегшить логістику з доставкою, а матеріалами їх могли б забезпечувати з тилових регіонів. Ми готові ділитися з іншими своїми напрацюваннями.

На жаль, у кожної волонтерської групи, які спеціалізуються на маскувальних сітках, дуже багато замовлень і дуже малий ресурс. Але, попри все, мусимо забезпечувати нові потреби захисників. У нас одна мета: щоб усі вони повернулися додому живими.

Контрнаступ під "ковдрою-невидимкою"

Група "Hand made для Армії руками небайдужих полтавок", яка є підрозділом громадської організації "Полтавський батальйон небайдужих", була створена ще 2014 року. За цей час у ній залишилися лише найстійкіші, які налаштовані на марафон. Їх не більше десятка. Чимало жінок — бухгалтери, журналісти, педагоги, психологи за фахом — поєднують роботу з волонтерством, але щодня бодай на пару годин приходять на свою "базу". Хтось працює вдома. Робота ж не припиняється ні на день. Щомісяця волонтерки відправляють на фронт до 120 звичайних маскувальних сіток розміром загальною площею близько 2 тисяч квадратних метрів та півтори сотні засобів індивідуального маскування.

— Окрім "кікімор" і пончо, наші жінки роблять захисні пристосування від тепловізора, які ми називаємо екранами, — говорить Тетяна. — Як відомо, тепловізор реагує на тепло, а людина є найтеплішим об'єктом у довкіллі, її одразу видно, і вона, звісно, стає легкою мішенню. Похресник однієї нашої волонтерки якось спитав її, чи не можемо ми зробити чогось такого, щоб захистити військових від ворожих тепловізорів. Це було кілька років тому. Ми задумались і знайшли рішення. Купили шматок найтоншого термоізолу (будівельний матеріал, який використовують для термоізоляції. — Авт.) й обшили його тканиною спандбонд кольору мультикам. Вийшло дуже вдало. Коли людина накривається таким екраном, тепловізор її не бачить, бо він блокує тепло. А людина під ним зливається з місцевістю, стає невидимою.

— Така собі ковдра-невидимка?

— Я порівняла б це з бронежилетом. Він же не дає стовідсоткового захисту, проте значно мінімізує небезпеку. Це дуже виручає наших бійців. Найчастіше, як відомо, солдати гинуть при заході на позицію й на виході з неї. Ми вже близько тисячі таких "ковдр" пошили. Зі слів саперів, вони успішно застосували їх у період контрнаступу в 2023 році. Накриваючись ними, розміновували території навіть вночі, забезпечуючи просування наших підрозділів. А піхотинці, установлюючи екрани у формі будиночка над собою, копали окопи й рили капоніри.

До того, ж, ці екрани (ми робимо їх квадратними, розміром 2х2 метри) дуже легкі й тримають тепло. У холод допомагають зігрітися. Можна скласти — буде каремат. Одне слово, багатофункціональний виріб ручної роботи. На нього також дуже великі замовлення, бо, на жаль, подібні речі недовговічні.

Такі ковдри-екрани пройшли випробування на фронті

— А якби зробити з названих вами матеріалів костюм…

— Військові також просили нас про це. І ми робили на їхнє прохання і плащі, і пончо. На жаль, такі моделі не такі ефективні, як екрани, і доволі швидко починають пропускати тепло при терті у місцях безпосереднього контакту з тілом. До того ж, якщо військовий переміщуватиметься навіть невеликими перебіжками, його буде видно, бо всякий рух легко фіксується оператором БПЛА, якщо дрон оснащений приладом нічного бачення чи тепловізором. Ідея полягає якраз у тому, щоб сховатися під теплоізоляційним екраном, завмерти, щоб тебе не помітив ворог. Для розвідників це також незамінна річ.

Волонтерки з Полтави пошили близько тисячі таких "ковдр" розміром 2х2 метри

— Хід війни постійно змінюється, і ті, хто в тилу, мусять задовольняти нові потреби військових, — резюмує Тетяна. — Якщо хтось захоче скористатися нашим досвідом, ми охоче поділимося з ними своїми напрацюваннями.

Фото, відео надані Тетяною Сігідою