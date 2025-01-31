Ліміти переказів на картку, нові пільги і тарифи. Що зміниться з 1 лютого

Відбудеться низка змін, які стосуються різних сфер життя

Лютий 2025 року розпочнеться низкою важливих змін, які зачеплять багатьох українців. Нові тарифи на електроенергію, обмеження на банківські перекази, подорожчання тарифів мобільного оператора і нові правила виплати рідним зниклих безвісти — все це набуває чинності в останній місяць зими.

Тож варто бути уважними до своїх витрат та фінансових операцій у нових реаліях. "Телеграф" збирав усі головні зміни:

Зміни в оплаті за електроенергію за пільговим тарифом

З 1 лютого 2025 року зміниться тариф на електроенергію для тих, у кого відсутнє газове забезпечення (натомість є електроопалювальні установки) та де відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання.

Ті, хто споживає понад норму у 2000 кВт/год, матимуть пільгу: фіксований тариф 2,64 грн за ці перші 2000 кВт/год, а починаючи з 2001-го кВт/год буде застосовуватися звичайний тариф 4,32 грн/кВт/год. Така пільга діятиме тимчасово.

Ліміти на перекази між картками

З 1 лютого українські банки запровадять нові обмеження на карткові перекази для фізичних осіб та ФОПів, які не мають документально підтверджених доходів. Положення містить меморандум, підписаний українськими банками у грудні минулого року. До меморандуму приєдналося 44 банки та 2 платіжні системи (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Універсал Банк, Сенс Банк, системи платежів NovaPay, RozetkaPay та ін.).

Обмеження стосуватимуться вихідних платежів за реквізитами IBAN. Банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: "високий", "середній" і "низький". Для кожної з них передбачено окремі обмеження.

Для клієнтів з "високим" рівнем ризику ліміт складе 50 тисяч гривень на місяць.

Для "середньої" та "низької" груп ризику обмеження діятимуть у два етапи:

від 1 лютого 2025 року — до 150 тисяч гривень;

від 1 червня 2025 року — до 100 тисяч гривень.

Ліміти не зачеплять осіб із підтвердженими доходами (зарплатних клієнтів та інших), а також волонтерів, чия діяльність підтверджена документально (відповідно до постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період воєнного стану).

Також обмеження не застосовуватимуться до операцій з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку.

Оприлюднять список "крутих тачок", за які треба платити податок

Після 1 лютого 2025 року Мінекономіки опублікує список моделей автомобілів, які підпадають під новий податок. Це збір для власників автомобілів віком до 5 років, чия вартість перевищує три мільйони гривень.

Очікується, що до скарбниці надходитиме 25 000 гривень на рік за кожен такий автомобіль. У разі закінчення п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період від 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

Останній місяць, щоб стати критично-важливим підприємством

Критично важливі підприємства мають підтвердити статус до 28 лютого 2025 року, це вимога нових правил, що набули чинності з 1 грудня 2024 року.

Таким чином всі компанії, незалежно від дати останнього підтвердження статусу, мають відповідати новим вимогам. Основні критерії:

відсутність податкової заборгованості,

середня зарплата не менше 20 тис. грн,

а також один із галузевих чи регіональних критеріїв.

Спочатку компанія підтверджує статус критичної, а потім повинна через "Дію" подати знову списки працівників для бронювання. До подачі оновлених списків усі надані бронювання залишаються чинними. Якщо підприємство не підтвердить статус, заброньовані працівники втратять бронювання з 1 березня.

Що чекає обмежено придатних у лютому

Військовозобов’язані та військові, які до 4 травня 2024 року мали статус обмежено придатних, мають пройти повторну ВЛК до 5 лютого 2025 року. Проте тих, хто ще не пройшов ВЛК — майже мільйон.

Тому зараз у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, згідно з яким ті, хто не встигли пройти ВЛК, не підпадатимуть під адміністративну відповідальність. Представники влади раніше заявляли, що якщо не виконати вимогу закону – можна отримати штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

У парламенті пропонують продовжити термін проходження ВЛК до 5 червня цього року.

Зазначимо, що таке можливо лише за умови, якщо Рада встигне оперативно проголосувати.

Водночас заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук запевнила, що є домовленість з ТЦК до прийняття закону не штрафувати до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого. Чиновниця уточнила, що відповідну директиву буде "надіслано за належністю".

Останній місяць подачі заявок на 1000 Зеленського

Лютий — це останній місяць, коли можна подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Прийняття звернень триває до 28 числа місяця через застосунок "Дія", "Укрпошту" чи банки-партнери.

Отримані кошти можна витратити на медичні послуги, комунальні платежі, зв’язок та донати на ЗСУ до кінця 2025 року.

Право на одноразову виплату має кожен українець незалежно від віку, який перебуває на території України (за винятком тимчасово окупованих).

Зміни у виплатах родичам полонених і зниклих безвісти

З 1 лютого в Україні набувають чинності зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", що стосуються порядку виплат родичам полонених і зниклих безвісти військових.

Раніше повну суму мала отримувати дружина (чоловік) військовослужбовця. Тепер частку виплат зможуть отримати більше родичів військового. Таким чином 50% виплат мають бути розподілені рівними частками між представниками першої черги — дружиною (чоловіком), законними представниками неповнолітніх дітей (окрім тих, що одержують від військового аліменти), дітьми з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їхніми законними представниками та батьками військових (окрім батьків, позбавлених батьківських прав).

Якщо представників першої черги немає, то 20% виплат ідуть родичам другої черги. Це повнолітні діти, брати чи сестри. Невиплачена частина коштів (50% або 80%) зберігатиметься у військовій частині та виплачуватиметься бійцю в разі повернення його з полону або появи, якщо його було визнано зниклим безвісти.

Виплати військового, який потрапив у полон або вважається безвісти зниклим, становлять близько 120 тисяч гривень на місяць.

Військовослужбовець може самостійно визначити, хто і яку суму має отримати в разі, якщо він потрапить у полон або буде визнаний зниклим безвісти. Для потрібно скласти особисте розпорядження.

У Lifecell зростуть тарифи для постійних клієнтів

Українські мобільні оператори з грудня 2024 року почали підіймати тарифи: першим став "Київстар", далі про зростання оголосив "Vonafone Україна". У лютому прийшла черга Lifecell підіймати тарифи для абонентів.

Причинами підняття тарифів для всіх без винятку операторів мобільного зв’язку є викуп частот, збільшення податків, зобов’язання забезпечити собі 10 годин роботи без електрики, коригування на курс та інфляцію, відновлення знищеної інфраструктури внаслідок війни.

Зміни у тарифній політиці Lifecell відбудуться протягом лютого-березня 2025 року. Компанія скорочує кількість тарифів, підвищує їхню вартість і припиняє підключення до деяких планів. У середньому вартість тарифів збільшиться на 34%.

Перегляд цін не буде стосуватися нових MNP-абонентів (Mobile Number Portability або перехід зі своїм номером до іншого оператора), які перенесли свій номер до lifecell й скористались акцією "сТОП-ціна".

Подорожчають квитки Київ-Варшава та Київ-Бухарест

З 1 лютого подорожчають залізничні квитки до Польщі та Угорщини через зменшення знижки. Зросте вартість проїзду у найпопулярніших міжнародних поїздах. Так, у напрямку Польщі вартість квитків зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;

у вагонах купе – на 9-27%.

Внаслідок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ – Варшава – на 37%.

Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

Субсидії та допомога для ВПО

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з 29 січня 2025 року можуть подати документи на призначення субсидії на оренду житла.Скористатися субсидією можуть родини, що відповідають таким критеріям:

не мають власного житла з загальною площею понад 13,65 кв. м на кожного члена сім’ї;

витрачають понад 20% сукупного доходу родини на оренду;

на оренду; мають знищене або пошкоджене житло до ступеня, непридатного для проживання, про що є дані в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна або відповідний акт комісійного чи технічного обстеження;

не отримують виплати на проживання ВПО,

члени родини не мають заборгованостей з виплат аліментів.

дохід яких не перевищує двох прожиткових мінімумів на одну особу (5 840 гривень), субсидія покриватиме більший відсоток вартості оренди.

Щодо виплат ВПО, то від 1 лютого вони будуть автоматично продовжені всім, хто їх отримував.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям змінили плату за доставку газу. Тарифи суттєво різняться залежно від регіону.