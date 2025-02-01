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Стрітення Господнє 2025: найяскравіші листівки та картинки

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Стрітення Господнє відзначається в Україні по-новому 2 лютого
Стрітення Господнє відзначається в Україні по-новому 2 лютого. Фото Телеграф

Не забудьте побажати близьким людям мирного неба над головою

Цієї неділі, 2 лютого (15 лютого за старим стилем), православні віряни та греко-католики в Україні відзначають одне з найважливіших свят — Стрітення Господнє 2025. Цього дня християни згадують подію, описану в Євангелії від Луки.

Стрітення припадає на 40-й день після Різдва Христового, коли немовля Ісуса вперше принесли до Єрусалимського храму. Там його зустрів Симеон Богоприємець, який побачив у ньому Спасителя світу. До речі, слово "стрітення" у перекладі з церковнослов’янської означає "зустріч".

Цей день символізує поєднання Старого та Нового Завітів, яке відображає зустріч стародавнього світу з християнством. Свято належить до дванадесятих, що робить його одним зі значних у християнській традиції.

"Телеграф" підготував для вас добірку красивих святкових листівок зі Стрітенням Господнім 2025. Завантажте зображення на свій гаджет і поділіться ним через месенджер чи соціальні мережі.

листівка зі стрітенням Господнім
листівка стрітення Господнє божого благословення
картинка зі стрітенням Господнім вітаю вас
листівка вітаємо зі стрітенням Господнім
листівка зі стрітенням Господнім
картинка вітаю зі святом стрітенням Господнім

Слід зазначити, що свят взимку 2025 року чимало. Днями "Телеграф" пояснював, чому в Україні День горілки не відзначається 31 січня.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Церковне свято #Стрітення Господнє