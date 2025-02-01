Стрітення Господнє 2025: найяскравіші листівки та картинки

Не забудьте побажати близьким людям мирного неба над головою

Цієї неділі, 2 лютого (15 лютого за старим стилем), православні віряни та греко-католики в Україні відзначають одне з найважливіших свят — Стрітення Господнє 2025. Цього дня християни згадують подію, описану в Євангелії від Луки.

Стрітення припадає на 40-й день після Різдва Христового, коли немовля Ісуса вперше принесли до Єрусалимського храму. Там його зустрів Симеон Богоприємець, який побачив у ньому Спасителя світу. До речі, слово "стрітення" у перекладі з церковнослов’янської означає "зустріч".

Цей день символізує поєднання Старого та Нового Завітів, яке відображає зустріч стародавнього світу з християнством. Свято належить до дванадесятих, що робить його одним зі значних у християнській традиції.

"Телеграф" підготував для вас добірку красивих святкових листівок зі Стрітенням Господнім 2025. Завантажте зображення на свій гаджет і поділіться ним через месенджер чи соціальні мережі.

Слід зазначити, що свят взимку 2025 року чимало. Днями "Телеграф" пояснював, чому в Україні День горілки не відзначається 31 січня.