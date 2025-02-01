Справа не в персоналіях: вітчизняні виробники зброї за зрозумілу комунікацію у сфері закупівель

Після початку роботи АОЗ процедура закупівель стала для виробників складнішою та закритою

Скандал навколо керівництва державного підприємства "Агенція оборонних закупівель (АОЗ)" поставив на паузу як розрахунки за чинними контрактами на боєприпаси та озброєння, так й нове контрактування. Відповідно, така важлива для передової техніка, снаряди, міни та набої можуть не потрапити до бойових підрозділів вчасно. З закликом втрутитися в ситуацію до президента, щоб не допустити зриву постачання, звернулась Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI).

"Телеграф" поспілкувався про проблеми, які вже виникли в галузі, та які є варіанти їх вирішення, з одним з засновників асоціації та керівником підприємства "Українська бронетехніка" Владиславом Бельбасом.

Швидко, ефективно та результативно задовольняти потреби Сил оборони в озброєнні та техніці – таку місію в Міноборони декларували при створенні АОЗ. А серед ключових критеріїв роботи називали прозорість. Та кардинально ситуацію в закупівлях поява нової структури не покращила. Принаймні таку оцінку робить на основі власного досвіду очільник "Української бронетехніки" – підприємства, що виробляє боєприпаси та бронеавтомобілі "Новатор".

- Суть не в Агенції як такій, а в тому, що після початку її роботи процедура закупівель стала для виробників більш складною та закритою. Зокрема, в плані прийняття на озброєння (офіційне рішення держорганів про включення новоствореного або модернізованого зразка озброєння та військової техніки до складу збройних сил країни – Авт.), випробувань тощо, – зазначив в ексклюзивному коментарі виданню "Телеграф" Владислав Бельбас. – А у нас в плані виробництва глобальна історія яка? Ми воюємо маленьким бюджетом проти великої країни з відповідними фінансовими можливостями. І ми маємо ефективно використовувати наявні кошти, збільшувати обсяги виробництва, які мають бути втричі більшими, ніж в Росії, а цього не відбувається з такими незрозумілими плануваннями та комунікацією стосовно закупівель.

Коли за питання постачання відповідали підрозділи Міністерства оборони, було трохи простіше, адже ми спілкувались з ними напряму, а ці департаменти своєю чергою відразу з Генштабом. А зараз в цьому ланцюжку є Агенція, яка все одно отримує погодження з Міноборони, ГШ, які, як тепер вже стало відомо, створювали один одному перепону. Ми як виробники, звісно, поки це не виплеснулось назовні, цього не бачили, але ці внутрішні непорозуміння негативно відображались на нашій діяльності, – говорить співрозмовник.

За словами Владислава Бельбаса, ще влітку минулого року були певні збої в оплаті за поставлену продукцію. Це припало на період змін у внутрішній структурі роботи агенції, але згодом ситуація вирівнялась. Та вже наприкінці 2024 року з розрахунками перед виробниками знову виникли проблеми.

- За відвантажену продукцію ми не отримували гроші з грудня й наразі заборгованість перед підприємством складає приблизно 2,5 млрд гривень, – говорить керівник "Української бронетехніки". – При цьому вже в цьому році Міноборони як ніколи швидко отримало асигнування, здається 10 січня чи навіть раніше. Хоча зазвичай це тривалий процес. Але через конфлікт, який ми зараз спостерігаємо, з виробниками не розрахувались, наскільки я розумію, не тільки з нами. Не люблю вдаватися до критичних оцінок, але йдеться про великі суми. Так, сума критична, але не смертельна для нашого підприємства. Ми розуміємо, що нам обов'язково заплатять та питання вже не стоїть в цьому. І ми повертаємось до моєї тези, яку я озвучив на початку розмови: нам потрібно збільшувати обсяги виробництва!

Минулого тижня Марк Рютте на засіданні Ради Україна-НАТО говорив про те, що Росія виробляє за три місяці стільки озброєння, скільки всі західні партнери для України за рік. Звичайно, що наша країна ще менше. Тобто нам потрібно невпинно нарощувати виробництво. Натомість через невчасні розрахунки ми отримуємо рваний цикл виробництва, що не дозволяє нам його масштабувати. Відповідно, менше техніки та боєприпасів отримує фронт. Це такі прості істини. Так, ми продовжуємо працювати, з часом нам заплатять, але зростання не буде. Ми не можемо нарощувати темпи, коли затримується оплата за контрактами й відбуваються інші бюрократичні процеси. Й тоді ми будемо програвати за кількістю того, що зможемо постачати на передову.

Керівник оборонного підприємства також відзначив, що в цілому ініціативи, запровадженні АОЗ за часів керування ним Мариною Безруковою, "благородні та правильні". А наскільки реально ефективною була діяльність структури має визначити комплексний аудит з залученням фахівців НАТО.

- Задача закупівельного органу Міністерства оборони полягала в тому, щоб задовольнити потреби армії, – каже Владислав Бельбас. – Тобто, наприклад, мав бути поставлений на фронт мільйон боєприпасів й на це з бюджету був виділений умовно мільярд гривень. Але, наскільки я розумію, з оприлюдненої позиції Міноборони, Генштабу, виступів депутатів з оборонного комітету, заплановані обсяги озброєння не забезпечені, тобто потреба в ньому не була задоволена значною мірою. Це факт. Неважливо, які процеси відбувались, але боєприпасів для ведення бойових дій немає.

Друга сторона з погляду виробництва. Комерційні пропозиції нашої компанії на постачання мінометних пострілів лежать в АОЗ спочатку грудня. При цьому більш ніж половина складників для власного виробництва придбана, це проінвестовано власними коштами підприємства, але контракт не укладено. Відзначу, що "Українська бронетехніка" була єдиним виробником, який поставив на озброєння мінометні постріли, це було у 2018-2019 роках, тобто у нас є компетенції в цьому аспекті набагато довше, ніж у будь-якого іншого вітчизняного виробника.

Крім того, у нас в наявності, як в імпортера, 25 тис. готових мінометних пострілів, але вони вже два місяці лежать на складі. Хоча я не чув, щоб у нас була надлишкова кількість мінометних пострілів. При цьому, чому не відбулось контрактування, не зрозуміло для нас. Жодних пояснень. І це про прозорість співпраці та відкритість Агенції, яку декларували, та її ми не бачимо, – говорить співрозмовник.

За словами Владислава Бельбаса, наразі вітчизняна оборонна промисловість в очікуванні й поділяє думку про те, що неважливо, хто саме буде очолювати АОЗ. Головне, максимально швидко відновити її роботу, адже наслідки її блокування можуть бути вкрай негативними.

- Я б хотів сказати, що це питання не до персоналій, про що заявляла й наглядова рада АОЗ. Ми б хотіли, щоб було більш зрозуміло відкрите спілкування із виробниками й постачальниками збоку Агенції. Нічого поганого в цьому немає, коли виробник буде розуміти, куди йому рухатись, якими темпами, скільки йому потрібно буде забезпечити техніки та боєприпасів для ЗСУ. Наприклад, інші замовники, такі як Нацгвардія, Національна поліція, прикордонники вже законтрактували 2025 рік й починають його фінансувати. З Агенцією оборонних закупівель Міноборони у нас процесу такого ще немає, хоча вже минув місяць від початку року.

У зверненні до Президента України, Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) йдеться про те, що від 3 січня 2025 року попри виділення 19 млрд гривень на боєприпаси та техніку не профінансовано жодного контракту.

"Така ситуація вже почала впливати на оборонну промисловість: понад 80 підприємств ОПК, що торік забезпечили більше 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти. Останні події, пов’язані з керівництвом ДП "АОЗ", фактично паралізували роботу агенції, що загрожує зривом постачання озброєння щонайменше на два місяці. NAUDI закликає Президента України вжити невідкладних заходів для нормалізації роботи "Агенції оборонних закупівель" та гарантувати стабільне фінансування контрактів, адже від цього залежить забезпечення наших воїнів зброєю на передовій", – йдеться у листі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник Міноборони Рустем Умєров вдався до звільнень через скандал з закупівлею озброєнь.