У Полтаві відбувся землетрус? Усі подробиці сейсмічної активності (оновлено)

Поштовхи відчули у кількох районах

У Полтаві, де зранку російська ракета влучила у багатоповерхівку, ввечері 1 лютого містяни відчули дивні поштовхи. Йдеться про землетрус.

Про це повідомляє "Суспільне". У Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) вже підтвердили інформацію.

"За даними Головного центру спеціального контролю, на Полтавщині стався землетрус. О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67", — йдеться у повідомленні.

Мапа землетрусів в Україні

Зазначається, що поштовхи зафіксували на глибині 3 км. За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.

"Землетрус у Полтаві. Підземні поштовхи кілька хвилин тому відчули у кількох районах міста", — пишуть місцеві пабліки.

Додамо, що офіційно портал сейсмічного моніторингу наразі не писав про новий землетрус у Полтаві.

За їх даними, останній землетрус у Полтаві стався 9 листопада 2024 року о 20:30. Його сила становила 3 бали за шкалою Ріхтера.

Зауважимо, що землетруси оцінюють за 12 бальною системою. Від 1 до 5 балів — майже не відчутний землетрус, від 5 до 7 балів — на верхніх поверхах багатоповерхівок гойдаються люстри, від 7 до 9 балів — по стінах будинків виникають тріщини, від 9 до 12 балів — будинки руйнуються.

Нагадаємо, що у неділю, 19 січня, у тимчасово окупованому Криму стався землетрус. Його магнітуда склала 2,8 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу перебував у Ялтинському районі. Повідомлялося, що жителі Ялти відчули поштовх, і деякі з них підстрибували з ліжок. Потім було ще шість поштовхів, так званих "афтершоків".

Раніше "Телеграф" розповідав, що 7 січня зранку у віддаленому регіоні Тибету у Китаї стався потужний землетрус. Його сила сягнула 7,1 бала за школою Ріхтера. Було багато загиблих та постраждалих.