США хочуть, щоб Україна провела вибори до кінця року — Reuters

В Україні побоюються, що Вашингтон почне підігравати росіянам

У США хочуть, щоб Україна провела вибори якнайшвидше і, можливо, до кінця року. Особливо на цьому наполягатимуть у разі, якщо вдасться досягти якоїсь угоди про припинення вогню.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву спецпредставника Вашингтона по Росії та Україні Кіт Келлог. За його словами, вибори потрібно провести.

"У більшості демократичних країн вибори проводяться під час війни. Я думаю, що це важливо. Я думаю, це добре для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії — у вас є більше, ніж одна людина, яка може балотуватися", — сказав він.

Інші джерела видання зазначають, що в адміністрації Дональда Трампа поки що немає чіткого плану щодо завершення війни в Україні. Наразі йдуть обговорення про те, чи варто добиватись тимчасового припинення вогню перед тим, як укласти постійну угоду. У цьому випадку переможець президентських виборів в Україні може бути відповідальним за проведення переговорів із росіянами.

Представники України розповіли виданню, що Трамп та його чиновники поки що не просили про проведення виборів до кінця року. Також поки невідомо, як така пропозиція буде сприйнята у Києві, хоча президент Володимир Зеленський і говорив, що буде згоден провести вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню і Україна отримає чіткі гарантії того, що бойові дії не відновляться.

Видання також нагадує, що Володимир Путін вже публічно заявляв, що не вважає Зеленського легітимним лідером та відмовлявся вести з ним переговори, а також підписувати будь-які документи. В Україні це сприймають як спробу Кремля саботувати майбутні переговори та заздалегідь відмовитися від виконання будь-яких угод.

При цьому неназваний колишній західний чиновник розповів, що Трамп може підіграти заявам Путіна та чинити тиск на Зеленського.

Як повідомлялося раніше, наратив про "нелегітимність" Зеленського росіяни роздмухують через те, що в Україні через воєнний стан у травні 2024 року не пройшли вибори. Втім, речник Верховної Ради Руслан Стефанчук вже відповідав на ці випади, зазначивши, що Зеленський залишатиметься президентом до кінця воєнного стану і це прописано в Конституції та законах України.