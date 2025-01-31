"Знадобиться 500 тисяч солдатів": британський генерал пояснив, чому ідея миротворців в Україні може не спрацювати

Британський генерал називає ідею миротворчого контингенту погано продуманою.

На початку 2024 року Європу сколихнула заява президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключив сценарію відправлення французьких військ в Україну. Західні країни одна за одною почали висловлювати свою позицію "за" чи "проти" такої пропозиції, але з часом дискусії затихли.

Нині ж ідея відправлення іноземних військ на територію України повернулася до порядку денного. Причиною цього стали повідомлення, що президент США Дональд Трамп нібито пропонує розмістити європейські війська для контролю за дотриманням режиму припинення вогню в разі "мирної угоди" між Києвом та Москвою. Війська можуть стати частиною миротворчої місії або моніторингової групи.

Підтримку ідеї щодо військового контингенту висловив і президент України Володимир Зеленський.

Та чому на практиці миротворці в Україні — складна до виконання задача? В інтерв’ю "Телеграфу" розповів Річард Ширрефф — британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

"Для фронту довжиною в тисячу кілометрів знадобиться величезна армія. І вона має бути готова. Це має бути сила, яка має "м’язи" і готова воювати. Чи зможуть Великобританія, Німеччина, Франція, Польща справді сформувати таку армію?

Для порівняння: згадайте, як 25 років тому НАТО увійшло до Косова. Дуже маленька країна. Там не було справжніх боїв. Але навіть тоді натівський контингент становив 50 тисяч солдатів.

А тепер екстраполюйте це на тисячу кілометрів. Вам знадобиться 500 тисяч солдатів, щоб хоча б підтримувати якийсь мир. І вони мають бути готові до боїв з Росією. А якщо їм доведеться воювати, це означає війну [Заходу] з Росією", — пояснив генерал.

За словами Ширреффа, єдиний спосіб стримати та змусити Путіна зупинитися — це протиставити йому переважаючу військову силу.

"Але це знову означає, що країни НАТО повинні будуть визнати, що вони вступають у війну проти Росії. Чи справді вони готові відправити своїх солдатів у таку ситуацію? Я просто не бачу політичної волі для такого кроку.

Так званий "мирний план Джей Ді Венса", ті сигнали, які ми чуємо з Вашингтона, дають зрозуміти, що американські солдати не ступлять на [українську] землю.

Гадаю, що ідея [озброєних миротворців в Україні] не була належним чином продумана", — підсумував британський генерал.

Повне інтерв’ю з Річардом Ширреффом щодо поточної військової ситуації в Україні та найближчих намірів Путіна читайте на сайті "Телеграфу" наступного тижня.