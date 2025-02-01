Дітей під час атаки на Київ не пустили в укриття НАУ? Що кажуть у виші та поліції (відео)

Місту загрожувала балістична небезпека

У Києві 1 лютого під час повітряної тривоги та загрози удару балістичними ракетами охоронці Національного авіаційного університету (НАУ) зачинили двері вишу, де розташоване укриття, перед десятками людей з дітьми. Ректорка Ксенія Семенова вже відреагувала.

Про це повідомив радник міського голови Київської міської ради Дмитро Білоцерковець. Він опублікував відео, яке шириться мережею, де жінка питає в охоронців чому вони не пускають дітей в укриття під час тривоги.

Семенова відповіла у коментарях, зауваживши, що чоловіки на відео не є співробітниками університету, а підрядники організаторів концерту, які орендували зал у виші.

"Відразу після інциденту служба безпеки КАІ питання відпрацювала, провела людей в укриття. З орендарем проведена робота, щоб такого більше не повторювалося. Всі укриття КАІ доступні для будь-кого у будь-який час", — написала вона.

У своєму зверненні радник міського голови, наголошував, що університет підпорядковується Кабінету міністрів та профільному міністерству. Але це не знімає відповідальності з керівника НАУ за такі дії.

Що передувало?

Зранку з'явилось відео, на якому блогерка розповідає, що в НАУ мали проходити танцювальні змагання, але учасників не пустили до укриття, бо "не було команди". Нібито керівництво університету розпорядилося "нікого не пускати в укриття".

На зауваження жінки, що зараз можуть бути вибухи і діти злякаються, охоронці відповіли: "От як буде бахкати, тоді впустимо".

Водночас у поліції заявили наступне: "Укриття у навчальному закладі розташоване з іншого боку будівлі і вхід до нього був вільний. Не пускали не до укриття, а саме до приміщення танцювальної сцени, де для дітей мали проходити заходи, у звʼязку з сигналом повітряної тривоги та відсутністю у громадянки білетів, які їй згодом надали організатор заходу. Конфлікт було вичерпано на місці".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві пропонують змінити роботу транспорту під час тривог.