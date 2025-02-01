У роботі гарячої лінії "102" стався масштабний збій

Це вже не перший подібний випадок

У спеціальній базі розшуку МВС України "Армор", яка містить інформацію про всіх правопорушників та ухилянтів, стався масштабний збій. Через це постраждала гаряча лінія "102" та Сервісні центри.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела в поліції. Наразі усуненням проблеми займаються фахівці.

Завдяки електронній системі "Армор" поліція може швидко перевірити, чи є людина порушником закону і отримати про неї всю інформацію. Однак це не єдина функція системи.

Так, оператори гарячої лінії "102" приймають виклики та заносять усю інформацію в "Армор". Однак через збій усі правопорушення операторам доводиться фіксувати вручну в спеціальному журналі. Потім ці дані вноситимуть у ситему.

Таким чином через збій у системі поліцейські не можуть перевірити людину і "пробити" її по базі. А оператори не можуть нормально і в повному обсязі приймати і передавати виклики, що значно уповільнює роботу патрульних.

Також "Армор" не працює в Сервісних центрах МВС, які також втратили можливість отримати інформацію про громадян і переглянути їхні дані в єдиній системі.

Що таке "Армор"

"Армор" — розшифровується як Автоматизоване Робоче Місце Оперативного Працівника. Це вбудована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України, прийнята як базова в усіх обласних МВСУ з 2002 року.

Автоматизовані робочі місця встановлено в міських районних відділах. Функції системи: пошукові, облікові, довідкові, прогнозувальні.

Простими словами, "Армор" — це глобальна база даних, до якої внесено всіх правопорушників і, зокрема, українців, які порушили військовий облік. Завдяки цій електронній системі патрульна поліція може швидко перевірити, чи є людина порушником закону.

Зайти в базу "Армор" пересічні українці не можуть — до неї має бути спеціальний допуск.

Раніше "Телеграф" розповідав, що схожий збій вже фіксувався близько тижня тому. Правоохоронці не могли нормально приймати та передавати виклики.