"Тепер це їх помідори": українці діляться моторошними відео нашестя отруйних павуків

Люди бачили агріоп, тарантулів та інших

Українці вже декілька тижнів підряд скаржаться на нашестя отруйних павуків у різних регіонах країни. Користувачі соцмереж на своїх городах бачили не один вид членистоногих.

"Телеграф" зібрав думки людей, які поділились відео у соцмережах. В одному люди пишуть, що їх цього року розвелось багато, у когось вони сидять на помідорах, а в інших в малині, або полюбляють квіти.

Люди пишуть, що це пов'язано зі зміною клімату. Мовляв, з південних регіонів вони перебираються в західну, центральну, а також східну частину нашої країни.

Хтось укусів небезпечних павуків не боїться і ловить руками, а інші знайшли радикальний метод боротьби з членистоногими.

Серед відео, які поширюють в соцмережах було з павуком "Тарантулом". Його зняв чоловік на Київщині.

Так, на оприлюднених кадрах видно, як на грядках поміж часнику бігає великий сірий павук, якого закадровий голос називає тарантулом. Також чітко помітною є нора в землі, звідки, за словами закадрового голосу, цей павук і виліз.

"Це тарантул. У нас вже з’явилися. Це в Криму, на півдні я таких бачив", — каже автор відео.

Жінка в коментарях пише, що бачить таке вперше, а інша людина також підтверджує, що нібито бачила Тарантула в цьому регіоні.

Проте у відповідь на поширення цього відео, Міністерство охорони здоров'я України заявило, що Росія запустила черговий фейк про нашестя отруйних павуків в Україні. Пресслужба МОЗ повідомила: "Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий – нашестя отруйних павуків. Причому ця "епідемія", в їхній хворобливій уяві, походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби! Добре, що хоч не гібрид павука і голуба".

Окрім цього, користувачі Тік-току скаржились, що бачили павука-агріопу. Він схожий на осу. Коментатори пишуть, що вони ядовиті і боляче кусають.

Також у Фейсбук пишуть, що цей вид павуків бачили на території кількох громад Житомирщини.

"Павук агріопа тигрова поширений у помірному й субтропічному поясах. Раніше його можна було зустріти тільки на півдні України, але у зв’язку з глобальним потеплінням його все частіше бачать і у нас, на Житомирщині. Це досить великий павук. Його тіло завдовжки до двох сантиметрів (самки), а з ногами – до чотирьох. Не помітити його важко. За смугастим забарвленням нагадує ос, звідки й інші назви "павук-оса", "павук-зебра" тощо. Агріопа тигрова обирає для побудови ловильної сітки сонячні відкриті місця, де є висока трав’яниста рослинність: луки, лісові галявини, зарості очерету. Павук сидить у заплетеному тонкими нитками центрі павутиння, переднім краєм тіла донизу. Передні та задні ноги попарно зближені з кожного боку, тому павук виглядає як хрест чи літера "Х". У випадку небезпеки стрибає на землю", — зазначають фахівці.

Раніше "Телеграф" писав, що лікар розповів, кому найбільше загрожують небезпечні павуки.