Огромный мохнатый тарантул нового вида был найден на Кубе (фото)

Паук отличается на редкость мохнатыми ногами, в частности такую особенность обнаружили у самцов

Пауки в мире не только расширяют ареал существования, но и впервые предстают перед учеными. На Кубе исследователи обрели новый вид тарантула Trichopelma grande — большим он назван не зря, ведь имеет немалые размеры и уникальную мохнатость.

Новый паук был найден двумя исследователями Дэвидом Ортисом из университета Масарика в Чехии и Элиером Фонсеком из Кубинского зоологического общества. Этот регион отличается большим количеством разнообразных тарантулов, однако Trichopelma grande отличается среди них как "гигант среди гномов".

Среди уникальных особенностей паука – большое количество длинных волос в нижней части ног, живут они в норах-люках на земле. На брюшке у тарантула четкий узор из пятен, а на спине шесть более темных и светлых поперечных полос. Его голова непропорциональна велика по сравнению с другими представителями его вида.

Новый вид тарантула Trichopelma grande

Были найдены только три особи этого вида (все самцы), и только их панцирь имеет размеры от 8,4 до 11,1 миллиметра. Trichopelma grande был обнаружен в четырех отдельных местах в национальном парке Виньялес в провинции Пинар-дель-Рио, на западе Кубы. Ближайший генетический родственник такого гиганта живет в Коста-Рике.

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