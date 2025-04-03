Скільки коштує орендувати дачу на літо під Києвом: два популярні напрямки вашого відпочинку

На ринку є чимало пропозицій

З наближенням літа українців дедалі більше починає цікавити оренда дачі на теплий період. У Києві є кілька популярних напрямків.

"Телеграф" розповість, скільки коштує орендувати дачу в Києві на літо і які пропозиції вже є на ринку. Зауважимо, що ціни вказані станом на початок квітня.

Оренда дачі в Києві

Одним з найпопулярніших напрямків є Осокорки. На сайті з пошуку житла розміщено оголошення про довгострокову оренду цегляної дачі. Будинок має 2 кімнати, внутрішнє оздоблення зроблене дерев'яною вагонкою. Згідно з фото в середині зроблено приємний ремонт, а ліжко має ортопедичний матрац.

Є холодна та гаряча вода. На території дачі є свердловина, душова кабіна та туалет у будинку. Будинок опалюється електрокотлом з чавунними батареями. Територія дачі становить 5 соток, на яких розміщена пісочниця, газон та вихід до затоки. Узбережжя якої — піщаний пляж, а безпосередньо до Дніпра є вихід через набережну.

Вартість оренди одного місяця влітку становить 15 тисяч грн, в інші місяці ціна коливається від 10 до 12 тисяч грн.

Також на Осокорках пропонують в оренду літній новий будиночок на період з квітня по жовтень. Його площа складає 25 м², тераса теж 25 м². На території дачі є свердловина та колодязь, а дорогу до житла заасфальтовано. Будинок здають у селищі Стадне.

Однією з головних переваг цієї дачі є те, що вона розташована біля озера Мартишева. Вартість оренди одного місяця складає 25 тисяч грн.

Також можна орендувати дачу у селі Проців за 35 км від Києва. В оренду здають гарний будинок з великою площею та двором, який має терасу з каміном. Житло має усі потрібні комунікації та зручності. Опалюється за допомогою еклекро-дров'яного котла.

Будинок стоїть майже в лісній глушині за 400 м від села. Поруч є річка. Вартість одного місяця складає 16 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Прикарпатті здають стару хату майже безкоштовно, але без туалету та води.