Не пропустіть момент: що посадити на початку квітня для швидкого врожаю

Це стосується лише холодостійких культур

У квітні на городі розпочинається багато роботи. Земля починає трохи прогріватись і стає готовою для висаджування деяких овочів. Вся увага зосереджується на підготовці грядок, правильному виборі насіння та дотриманні термінів, щоб урожай вийшов багатим та здоровим.

У першій половині квітня вже можна висаджувати холодостійкі культури з огляду на те, що на початку місяця погода дуже мінлива. Але є овочі, які не бояться нічних заморозків, про них розказано у матеріалі Actualno.

Які овочі та зелень можна висадити у першій половині квітня

З настанням квітня на городі можна висаджувати кілька рослин і за правильного процесу вони незабаром порадують урожаєм. У цей список входить:

Морква. Овочі слід висаджувати, коли ґрунт прогріється до +5…+7 °C, щоб насіння швидше дало сходи. Якщо погода ще нестабільна, можна закрити грядки агроволокном для захисту.

Редиска. Це одна з найбільш холодостійких культур, тому добре підходить для посадки на початку квітня. Насіння редису проростає вже при +2…+4 °C, а сходи витримують заморозки до -5…-6 °C.

Цибуля-сівок. Овоч добре переносить прохолодну погоду, а його коріння починає рости вже при +2…+3 °C. Головне — вибрати ділянку з пухким, добре дренованим ґрунтом і не заглиблювати цибулини занадто сильно.

Горох. Його також можна сіяти на початку квітня, оскільки його сходи витримують заморозки до -6 °C. Насіння починає проростати вже при +4 ... +6 ° C, але овочу не підходить сильно перезволожений ґрунт.

Які овочі можна садити у квітні 2025, Фото: Freepik

Петрушка, шпинат та кріп. Така зелень відмінно підходить для посадки в першій половині квітня, оскільки здатна витримувати заморозки до -6...-7 °C. Петрушка довго сходить, тому її насіння можна заздалегідь замочити, шпинат швидко дає врожай за прохолодної погоди, а кріп проростає вже за +3…+5 °C. Посіяні на початку місяця ці культури порадують свіжою зеленню вже в травні.

"Телеграф" писав раніше, як виростити редис швидше за сусідів. Використовуйте простий трюк, щоб отримати багатий урожай.