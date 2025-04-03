Збірній Росії запропонували грати у центрі Європи

Серби із задоволенням дадуть росіянам свої арени

Президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков заявив, що збірна Росії з футболу може проводити міжнародні ігри на нейтральному полі у Сербії. Після цього одразу два сербські клуби заявили про свою готовність надати росіянам свої арени.

Генеральний директор ФК "Црвена Звєзда" Звездан Терзіч у коментарі "СЕ" заявив, що клуб готовий надати стадіон збірній РФ. Він також назвав росіян "своїми братами".

"Црвена Звєзда" завжди була і буде зі своїми російськими братами. У нас є все необхідне для російського футболу у вашому розпорядженні”, — сказав Терзич.

Окрім того, свій стадіон росіянам запропонував белградський ОФК.

"Сербський і російський народи пов’язані віковими узами братерства, загальною історією та взаємною повагою.

Від імені ОФК Белград я можу сказати абсолютно щиро – для нас було б радістю та честю приймати російські футбольні клуби на нашому стадіоні у Белграді. На вас чекають тут не лише як спортсменів, а і як наших друзів та братів.

В ОФК Белград ми віримо, що футбол має об'єднувати людей, а справжня дружба не знає кордонів. Наш клуб готовий надати будь-яку підтримку нашим російським братам. Серби та росіяни – брати навіки!" — заявив віцепрезидент клубу Костадин Терзич.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Останнім часом почастішали розмови про повернення РФ у світовий футбол.