У Києві на ринку пролунав вибух, загинули двоє людей (фото)
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На жаль, загинули люди
У Деснянському районі Києва пролунав гучний вибух. Про це повідомляють у поліції столиці.
Згідно з повідомленням, внаслідок інциденту загинуло двоє людей. На місці працюють правоохоронці і всі необхідні служби.
"Інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків", — йдеться у повідомленні.
Водночас у Київській міській державній адміністрації повідомили, що загинула одна людина. Також назвали попередню причину вибуху.
"На ринку "Юність" у Деснянському районі стався вибух. Одна людина загинула, друга отримала поранення. Пораненого чоловіка госпіталізували. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон", — кажуть у КМДА. Втім, "Телеграфу" у поліції підтвердили, що загиблих таки двоє.
Водночас деякі телеграм-канали та ЗМІ не правильно зрозуміли повідомлення КМДА і розповсюдили інформацію, що на ринку чоловік підняв невідомий предмет, обмотаний дротом, і це спричинило його загибель. Проте інформація з допису міської адміністрації стосується Дніпровського району, а не Деснянського, де розташований ринок "Юність".
Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Рівному стався теракт. Внаслідок вибуху авто є постраждалі.