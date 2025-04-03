У Києві на ринку пролунав вибух, загинули двоє людей (фото)

На жаль, загинули люди

У Деснянському районі Києва пролунав гучний вибух. Про це повідомляють у поліції столиці.

Згідно з повідомленням, внаслідок інциденту загинуло двоє людей. На місці працюють правоохоронці і всі необхідні служби.

"Інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Київській міській державній адміністрації повідомили, що загинула одна людина. Також назвали попередню причину вибуху.

"На ринку "Юність" у Деснянському районі стався вибух. Одна людина загинула, друга отримала поранення. Пораненого чоловіка госпіталізували. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон", — кажуть у КМДА. Втім, "Телеграфу" у поліції підтвердили, що загиблих таки двоє.

Де розташований ринок "Юність" у Києві

Водночас деякі телеграм-канали та ЗМІ не правильно зрозуміли повідомлення КМДА і розповсюдили інформацію, що на ринку чоловік підняв невідомий предмет, обмотаний дротом, і це спричинило його загибель. Проте інформація з допису міської адміністрації стосується Дніпровського району, а не Деснянського, де розташований ринок "Юність".

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Рівному стався теракт. Внаслідок вибуху авто є постраждалі.